Kock
2026-03-12
Vi söker kock på timanställning!
Brinner du för matlagning och vill vara en del av ett engagerat team? Vi söker en flexibel och kreativ kock på timanställning som vill bidra med sin passion för god mat och bra service.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett professionellt kök där kvalitet och smak står i fokus. Du hjälper till med att förbereda, laga och servera maträtter enligt meny, samt bidrar till att köket hålls rent och välorganiserat. Arbetstiderna varierar beroende på behov - perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier eller andra uppdrag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök (gärna inom restaurang eller storkök)
Är stresstålig, noggrann och har ett gott öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team
Har ett positivt och serviceinriktat sätt
Vi erbjuder:
Ett varierande och roligt arbete i härlig miljö
Ett glatt och sammansvetsat team
Möjlighet till fler timmar eller fast tjänst framöver Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: bokning@vitos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aroma Spa i Borås AB
(org.nr 556803-2857), https://www.vitos.se/
Lilla Kyrkogatan 25 (visa karta
)
503 33 BORÅS Arbetsplats
Vitos Food & Wine Jobbnummer
9794769