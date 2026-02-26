Kock
Är du en kreativ och ansvarstagande person med passion för matlagning? Vill du vara del av ett dynamiskt team i en inspirerande miljö?Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss på Restaurang Eriks kommer du att vara en nyckelperson i vår kulinariska upplevelse. Med fokus på både tradition och innovation, kommer du att skapa rätter som överträffar våra gästers förväntningar.
Ansvar och Arbetsuppgifter
Ansvara för att förbereda och tillaga maträtter enligt våra kvalitetsstandarder.
Säkerställa att köket är organiserat och hygieniskt för att främja en effektiv arbetsplats.
Interagera med kunder vid behov och ta emot feedback på ett positivt sätt.
Arbeta självständigt med ett öga för detaljer och säkerställa att varje rätt är perfekt presenterad.
Anpassa menyer baserat på säsongens ingredienser och kundens preferenser.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Erfarenhet som kock eller i en liknande roll inom restaurangbranschen.
Förmågan att arbeta både självständigt och som del av ett team i ett högt tempo.
Utmärkta färdigheter i kundservice och en genuin kundfokuserad inställning.
Starkt öga för detaljer och kreativitet i att utveckla nya rätter.
Förmåga att ta ansvar och lösa problem på ett effektivt sätt.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Deltid Arbetstid: Flexibla timmar, inklusive kvällar och helger Lön: Enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse Förmåner: Personalförmåner och möjligheter till utveckling inom kulinarisk konst.
Ansökningsprocess
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi behandlar inkomna ansökningar löpande. För frågor om tjänsten, kontakta roni.donander@hotelleriklsund.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burgsvik Kulturrestauranger AB
https://karriar.burgsvikgroup.se
Åstorpsvägen 15
262 96 ÄNGELHOLM
