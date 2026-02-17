Kock

Vi söker en driven och engagerad kock
Till vår verksamhet söker vi en duktig kock som främst arbetar dagtid, med fokus på lunchservering under vardagar. Du ansvarar för förberedelse, tillagning och presentation av vällagad husmanskost eller liknande lunchkoncept. Arbetet sker i nära samarbete med köksteamet och ställer krav på god planeringsförmåga, kvalitetstänk och effektivitet under service.
Vi ser gärna att du är självgående, stresstålig och har ett genuint intresse för mat och service.

Vi erbjuder:

En stimulerande arbetsmiljö

Flexibla arbetstider

Möjlighet till utveckling inom företaget

75% tjänst (finns möjlighet till 100%)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Arbetsgivare
Bättre Mat Sverige AB (org.nr 559276-6124), https://battremat.teamtailor.com
Sandhamnsgatan 6 (visa karta)
115 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bättre Mat

Jobbnummer
9748723

