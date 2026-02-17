Kock
Vi söker en driven och engagerad kock
Till vår verksamhet söker vi en duktig kock som främst arbetar dagtid, med fokus på lunchservering under vardagar. Du ansvarar för förberedelse, tillagning och presentation av vällagad husmanskost eller liknande lunchkoncept. Arbetet sker i nära samarbete med köksteamet och ställer krav på god planeringsförmåga, kvalitetstänk och effektivitet under service.
Vi ser gärna att du är självgående, stresstålig och har ett genuint intresse för mat och service.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till utveckling inom företaget
75% tjänst (finns möjlighet till 100%) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
