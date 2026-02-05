Kock
Billingehus är destinationen med själ och hjärta som rymmer hela livet i ett hus. Med rum för boende, möten, restauranger, barer, bad, bastur och återhämtning erbjuder vi en fristad för rekreation, oförglömliga nöjen och spännande aktiviteter. Utanför knuten väntar ett berg av upplevelser året runt, med bland annat längdskidåkning, cykling och vandring.
Välkommen till vårt kök
Vårt kök serverar vällagad, klassisk mat med en gnutta attityd och glimten i ögat.
Vår inspiration bottnar i Västgötaslättens matkultur och följer det skafferi som årstiderna har att erbjuda. Dina arbetsdagar är omväxlande då vi erbjuder lunch och middag alla dagar i veckan. I huset finner du flera unika restauranger med olika inriktningar - alla med samma fokus på kvalitet & service.
Öga för smaker & samarbete
- Du har erfarenhet av att laga mat med god kvalité och gillar att arbeta i ett kök med högt tempo.
- Du är noga med smaker, har ett öga för detaljer och drivs av att utvecklas.
- Är lösningsorienterad, prestigelös och gillar att jobba i team.
- Du har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Du är en rutinerad kock med flerårig yrkesvana av både à la carte och lunch. Rekrytering sker löpande och kan komma att avslutas före sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Vi söker nu dig som är intresserad av
- Heltidanställning
- Extra anställning för dig som vill jobba extra timmar för julbord, event, högsäsong etc.
Förmåner
Som anställd på Billingehus får du en rad förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter och tillgång till gym och spa i mån av plats. Du får arbeta i en utvecklande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Billingehus är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
