2026-01-18
Vi söker en erfaren à la carte-kock som vill jobba extra timmar hos oss på Hotell Kramm och Kiosken Pizza & Vin. Du trivs i ett högt tempo, har känsla för smak, kvalitet och precision, och uppskattar ett lättsamt och prestigelöst arbetslag där alla hjälper varandra.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från à la carte-kök
Är noggrann, snabb och har god samarbetsförmåga
Trivs i ett socialt kök med mycket energi
Har ett genuint intresse för råvaror och matlagning på riktigt
Meriterande:
Erfarenhet av napolitanska pizzor eller arbete med pizzaugn
Vi erbjuder:
Extra timmar med möjlighet till mer vid behov
Ett roligt och utvecklande köksteam
Möjlighet att arbeta med kvalitetsingredienser i en kreativ miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: isidor.jade@kramm.se Arbetsgivare Hotell Kramm AB
(org.nr 556618-8255), http://www.kramm.se
Torggatan 14 (visa karta
)
872 30 KRAMFORS Arbetsplats
Hotell Kramm Jobbnummer
9690204