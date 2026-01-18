Kock

2026-01-18


Vi söker en erfaren à la carte-kock som vill jobba extra timmar hos oss på Hotell Kramm och Kiosken Pizza & Vin. Du trivs i ett högt tempo, har känsla för smak, kvalitet och precision, och uppskattar ett lättsamt och prestigelöst arbetslag där alla hjälper varandra.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från à la carte-kök
Är noggrann, snabb och har god samarbetsförmåga
Trivs i ett socialt kök med mycket energi
Har ett genuint intresse för råvaror och matlagning på riktigt

Meriterande:
Erfarenhet av napolitanska pizzor eller arbete med pizzaugn

Vi erbjuder:
Extra timmar med möjlighet till mer vid behov
Ett roligt och utvecklande köksteam
Möjlighet att arbeta med kvalitetsingredienser i en kreativ miljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: isidor.jade@kramm.se

Arbetsgivare
Hotell Kramm AB (org.nr 556618-8255), http://www.kramm.se
Torggatan 14 (visa karta)
872 30  KRAMFORS

Arbetsplats
Hotell Kramm

Jobbnummer
9690204

