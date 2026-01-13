Kock

Vi är en amerikansk sportbar med stort fokus på mat.Hos oss samverkar stämningen, inredningen, maten, servicen och sporten för varje gäst en premiumupplevelse.Vi jobbar med kvalitet rakt igenom.Råvarorna vi jobbar med är dem bästa.Är du sugen på att jobbar med mat från USA på riktigt tveka inte att söka jobbet. Vi söker en driven och hungrig person till vårt köksteam.Du ska har en gymnasieutbildning inom matlagning.Kan även vara självlärd men erfarenhet inom restaurang. Du ska var med att utveckla vårt kök!Köket ansvara för kökets förberedelse ala carté upplagning samt se till att disk fungera.Du kommer mestadels jobbar kvällar och helger.
Visar du fram fötterna så finns det stor utvecklingsmöjligheter.

