2025-11-03
Kock sökes till Terrazen - Säsongsrestaurang vid Västkusten
Är du en engagerad kock med känsla för smaker och ett öga för kvalitet? Vi söker dig som vill vara med och utveckla Terrazen - en restaurang där vi kombinerar god mat, trivsel och ett levande koncept.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Tjänsten gäller fredag till söndag under perioden november-april, därefter utökas öppettiderna till 5 dagar i veckaninför sommarsäsongen. För rätt person finns möjlighet till förlängning och utökat ansvar.Dina arbetsuppgifter
Förbereda, tillaga och presentera rätter enligt Terrazen-konceptet.
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och ett effektivt flöde i köket.
Ansvara för planering, förberedelse och genomförande av kvällsservering.
Hantera beställningar, råvaror och leveranser.
Samarbeta med servisen för att skapa en helhetsupplevelse för gästerna.
Vi söker dig som
Har minst 4års erfarenhet som kock, gärna från à la carte eller säsongsrestaurang.
Är självgående, ansvarstagande och flexibel.
Har ett genuint matintresse och känsla för smak och upplägg.
Trivs i ett mindre team och kan ta eget ansvar i köket.
Kan arbeta kvällar och helger under lågsäsongen och fler dagar under sommaren.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö vid havet.
Möjlighet att påverka meny och arbetssätt.
Ett sammansvetsat team där kvalitet och glädje står i centrum.
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: jobb@terrazen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".
Kungsvägen 35c
