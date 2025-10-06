Kock
2025-10-06
Tjänst: Erfaren Kock - Asiatisk Matlagning
Plats: KOMO, Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg, Sverige
Om KOMO:
Om KOMO:

KOMO är en ledande koreansk steakhouse som erbjuder en unik kombination av traditionell koreansk mat med moderna inslag. Vi är dedikerade till att ge våra gäster en minnesvärd matupplevelse genom förstklassig service och kulinarisk excellens.
Vi söker en erfaren kock med djup kunskap inom asiatisk matlagning och wokbaserad mat. Den ideala kandidaten har expertis inom hantering av premiumkött, wok-tekniker och att upprätthålla högsta nivå av renlighet och ordning i köket. Du bör vara passionerad kring att leverera mat av högsta kvalitet, säkerställa konsekvens och ta ansvar för kökets drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förbereda och tillaga rätter enligt KOMOs meny, med fokus på premiumkött och asiatiska smaker.
Bemästra wok-tekniker för att säkerställa autentisk tillagning.
Hantera och tillaga förstklassiga köttdetaljer med precision och omsorg.
Säkerställa att köket fungerar smidigt och att hygien- och hälsostandarder alltid följs.
Samarbeta med köks- och serviceteamet för att leverera en exceptionell gästupplevelse.
Ansvara för matens kvalitet, portionskontroll och att maten serveras i tid under varje skift.

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som kock, med specialisering inom asiatisk matlagning.
Kunskap inom wokteknik och hantering av högkvalitativa köttprodukter.
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla arbetsstationen ren och organiserad.
Kännedom om livsmedelssäkerhet och hygienregler.
Stark arbetsmoral och förmåga att prestera i ett högt tempo.
Flytande i engelska eller svenska.
Varför arbeta på KOMO?
Bli en del av ett dynamiskt och växande team i en stilren och modern restaurangmiljö.
Arbeta i en stöttande miljö som värdesätter kreativitet, kvalitet och lagarbete.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Hur du ansöker: Om du är en erfaren kock med passion för asiatisk matlagning och teknisk skicklighet inom premiumkött, skicka ditt CV till: jobs@komo.nu
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Komo Group AB
Sankt Eriksgatan 5 Komo Restaurang
