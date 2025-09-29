Kock
2025-09-29
Bistroteket Brasserie & Grill har funnits på bondegatan 54 i Södermalm sedan januari 2015.
En unik typ Svensk brasserie där inspirationen är hämtad från franska och amerikanska köket.
Nu söker vi en erfaren kock till Bistroteket Brasserie & Grill
Arbetet: Du kommer att arbeta i vårt härliga kök. Där kommer du att vara en del av vårt fantastiska team på härliga medarbetare som tillsammans jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt har tidigare erfarenhet som a la carte kock. Du är kreativ och har självklart ett stort intresse för matlagning och råvaror. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en 100% heltidsanställning som startar med en provanställning. Du kommer att erbjudas arbete kvällstid och helger.
Bifoga ett fullständigt CV med bild och övriga uppgifter.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: leo@bistroteket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistroteket AB
(org.nr 556566-7762)
Bondegatan 54 (visa karta
)
116 33 STOCKHOLM Kontakt
Leo Arslan leo@bistroteket.se Jobbnummer
9530008