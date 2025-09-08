Kock
Vi söker en Kock till bistro Kärnhuset på vårt Besöksmål i Kivik!
Vill du vara med att bidra till härliga kundupplevelser hos oss på Kiviks Musteri? Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Kock hos oss har du en bred och spännande tjänst. Du komponerar rätter och planerar à la cartemenyn tillsammans med vår Restaurangchef och övriga Kockar. Du gör beställningar och viss planering, förbereder och tillagar sen den härliga maten tillsammans med kollegorna i köket.
Även viss bakning förekommer i dina arbetsuppgifter.
Hos oss står det goda värdskapet i fokus och vi är måna om att ge kunderna är riktigt bra upplevelse när de besöker oss!
Vem är du?
Vi söker dig med ett stort intresse för mat och dryck. Vi lägger stor vikt vid att du är självgående, strukturerad och har god förmåga att kommunicera med både kollegor och gäster.
Du är stresstålig, lyhörd, serviceinriktad, samarbetsvillig och flexibel.
Det är viktigt att du trivs med att jobba i en familjär företagskultur och brinner för att leverera härliga upplevelser till våra kunder.
Hos oss sätter vi stort värde på att tillsammans hjälpas åt, ta ansvar samt är goda förebilder för varandra och våra gäster. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar och att du är en person som ser lösningar före hinder och har ett positivt förhållningssätt till din arbetsplats och dina kollegor.
För att lyckas hos oss
Vi ser att du har Kockutbildning. Vi ser även att du har minst 6 års erfarenhet från arbete i restaurangkök, från en liknande tjänst.
Det är ett krav att du kan hantera våra digitala verktyg som exempelvis stämpelsystem, schemasystem och att göra beställningar digitalt vid behov.
Du har en god förmåga att tala och skriva på svenska.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning (först 6 mån provanställning) på 100% men om önskemål om deltidsanställning finns kan detta diskuteras, dock inte lägre än 50% under sept - maj och 100% under juni - aug.
Vår restaurang är öppen på dagtid, alla dagar i veckan. Kvällsarbete kan förekomma vid event men i grunden är tjänsten på dagtid på vardagar samt på dagtid varannan helg. (Arbete varannan helg gäller oberoende av anställnings-%.)
Tillträde enligt överenskommelse. Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Linus Gardhem 072-800 7989.
Välkommen med din ansökan!
(Vi tillämpar löpande rekrytering så ansök gärna så snart som möjligt.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
(org.nr 556137-3076)
Karakåsvägen 45 (visa karta
)
277 35 KIVIK Jobbnummer
9498343