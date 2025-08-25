Kock
2025-08-25
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som kock hos oss arbetar du med att tillaga och servera näringsriktiga måltider enligt vår kommungemensamma matsedel, baserad på Livsmedelsverkets rekommendationer. Du kommer att arbeta i något av våra skolkök i större kök tillsammans med kollegor, men även självständigt vid behov, exempelvis vid frånvaro på förskolor. På vissa förskolor ingår även enklare städuppgifter.
Genom ditt engagemang bidrar du till en positiv måltidsupplevelse, ett gott arbetsklimat och en hög kvalitet i servicen till våra matgäster.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande, och du ser måltiden som en viktig del av barnens dag.
Tidsbegränsad anställning på 3 månader med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Kockutbildning
Krav att du har kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du arbetar planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är noggrann och har lätt för att samarbeta.
Krav att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Gustafsson sara.gustafsson@mark.se 0320217756 Jobbnummer
9474151