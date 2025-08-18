Kock
2025-08-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
Visa alla jobb hos Lerums kommun, Måltidsservice Gråbo i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.

Arbetsuppgifter
Som kock är ditt huvudansvar att bereda, tillaga och servera måltider med hög kvalitet, för avsedd målgrupp. Matlagning från grunden och nybakat bröd är grundläggande arbetsuppgifter. På Björkhyddans förskola tillagar Du närmare 230 lunchportioner dagligen samt frukost och mellanmål . Detta fördelas på förskolan och utskick till en närliggande skola. I köket arbetar Du tillsammans med en kollega för att utvecklar måltidsupplevelsen för era måltidsgäster.
Som kock inkluderas även flertal administrativa arbetsuppgifter som fakturahantering, recepthantering och livsmedelsinköp mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning med dokumenterad erfarenhet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Som kock på Björkhyddans förskola behöver man klara av att arbeta självständigt och kunna utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Du behöver ha god erfarenhet av att planera ditt eget arbete och ibland vägleda andra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att förbereda, tillaga och servera måltider med hög kvalitet till avsedd målgrupp. I ditt uppdrag säkerställer du att uppdraget från din arbetsgivare följs. Du är en person med passion för matlagning ifrån grunden, har en hög servicekänsla, är noggrann och har lätt för att lära.
Du kommer också att tillaga specialkost, göra inköp och ansvara för genomförande av egenkontroll. Erfarenhet av planering, tillagning och beredning av specialkost inom kök är ett krav. Arbetet innebär till stor del administrativa arbetsuppgifter ex. fakturahantering och att arbeta i vårat kostdatasystem.
Om du dessutom har erfarenhet av pedagogiska måltider så är det meriterande och vi tror att detta blir ett roligt jobb för dig.
Erfarenhet av kostdataprogram samt inköp är meriterande. Då arbetet kräver dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Körkort är meriterande men inget krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Inför ett anställningserbjudande kommer du behöva uppvisa belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ersättning
Enhetschef Måltidsservice
