2025-08-08
Mindre kvarterskrog söker nu ytterligare en kock på heltid till vårt kök. Vi söker dig som kan laga mat, både husmanskost och grilla en köttbit, som talar en bra svenska (då du har mycket direktkontakt med gästerna) samt är en god lagspelare. Vi har öppet måndag-fredag, lördagar stängt, söndagar öppet. Stänger köket kl 20 samtliga kvällar. Vi serverar både lunch och middag och är måna om en god stämning i både kök och ute i restaurangen.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
