kock - CW i Linköping AB - Chefsjobb i Linköping

CW i Linköping AB / Chefsjobb / Linköping2020-08-23sökes asiatisk kock.vi eftersöker nya medlemmar till vårat team på chili wok i linköping.Du bör vara van vid att stå bakom wokpannan.lön enligt avtal.ASIAN CHEFwelcome to sweden !will you be our new member for team chiliwe offer saleries according swedish standard.and you will be master our wok station.2020-08-23Sista dag att ansöka är 2020-10-31CW i Linköping ABI-Huset Svedengatan58273 Linköping5329854