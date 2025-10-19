Kock 160 - 220 kr per timme
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Järfälla
Sigtuna
, Sigtuna
Vill du jobba extra som kock med konkurrenskraftig timlön (160 - 220 kr/timme), flexibla arbetspass och möjlighet att utvecklas inom professionella kök? Vi söker nu erfarna, engagerade kockar till vår bemanningspool för varierande uppdrag hos populära restauranger, hotell och verksamheter i regionen. Hos oss ges du chansen att bygga ditt nätverk, bredda din kompetens och själv styra när du vill arbeta. Perfekt för dig som söker frihet och utmaning i köksmiljö!
Kockjobb med flexibel arbetstid och bra lön - arbetsuppgifter Förbereda och tillaga både varm och kall mat enligt givna recept och kvalitetsstandard
Anpassa rätter efter meny, allergier och gästens önskemål
Ansvara för uppläggning, portionering och presentation av maten
Följa egenkontrollprogram, hygien- och säkerhetsrutiner
Samarbeta tätt med andra i kök och matsal för ett smidigt arbetssätt
Delta i planering, beställning samt mottagning av varor vid behov
Skapa ordning och reda i köket samt bidra till trivsel och utveckling
Kvalifikationer för dig som söker extrajobb som kock Yrkesutbildning inom restaurang eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet som kock (gärna catering, restaurang eller storkök)
God kännedom om livsmedelshantering, råvaror och matlagningstekniker
Kommunikativ på svenska eller engelska
Självgående och bekväm med att ta ansvar i köksmiljöer av olika storlek
Personliga egenskaper hos extra kock för bemanningsuppdrag Lösningsorienterad, positiv och kvalitetsmedveten
Stresstålig och flexibel inför varierande arbetsuppgifter och tempo
Serviceinriktad och duktig på att samarbeta
Initiativrik och ansvarstagande i köket
Engagerad och nyfiken på att utvecklas inom matlagning
Detta erbjuder vi dig som arbetar extra som kock via bemanningsföretag Lön: 160 - 220 kr per timme beroende på uppdrag och erfarenhet
Flexibelt schema - du väljer själv dina arbetspass
Uppdrag på olika restauranger, företag och evenemang för bred erfarenhet
Personlig konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning
Kollektivavtal och trygga villkor
Möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling i en dynamisk bransch
Ansökan och kontakt för extrajobb som kock - 160-220 kr/timme
Är du redo för nästa steg i karriären som extra kock med frihet och utvecklingsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och anställer löpande. Har du frågor om rollen eller våra uppdrag, kontakta gärna oss via e-post eller telefon. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic work AB
(org.nr 559359-4194), http://www.exempel.com Arbetsplats
nordic work AB Kontakt
Nordic work info@nordic-work.com Jobbnummer
9563551