Kock - vietnamesisk restaurang
Bistro Co Minh AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-07-20
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Bistro Co Minh är en restaurang med passion för asiatisk mat. Våra rätter bygger på traditionella smaker och familjerecept, samtidigt som vi arbetar med moderna metoder och färska råvaror. Vårt mål är att ge varje gäst en god matupplevelse och ett trevligt bemötande.
Nu söker vi ett köksbiträde som vill bli en del av vårt team.
Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i ett kök där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna består bland annat av att förbereda råvaror, hacka grönsaker, tillaga soppor och hjälpa till med den dagliga produktionen. Du bidrar även till att köket hålls rent och organiserat samt följer gällande rutiner för livsmedelshygien.
Vi tror att du trivs med att arbeta tillsammans med andra och att du uppskattar ett arbete där tempot stundtals är högt. Du är flexibel, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett intresse för mat. Har du tidigare erfarenhet från restaurangkök är det en fördel, och ett intresse för asiatisk mat är meriterande.
Vi erbjuder en heltidsanställning med lön enligt kollektivavtal, ett engagerat arbetslag och en arbetsplats där samarbete och kvalitet står i fokus.
Skicka din ansökan till Linhvule@hotmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: Linhvule@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistro Co Minh AB
(org.nr 559436-7327), https://www.bistrocominh.se/
Ågatan 24 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Bistro Co Minh Jobbnummer
10007772