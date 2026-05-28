Kock - The Sparrow Winebar & Bistro
2026-05-28
Är du en passionerad och organiserad kock som är redo att ta nästa steg i din karriär? The Sparrow Winebar och Bistro söker nu en kock!
THE SPARROW HOTEL
The Sparrow Hotel är ett elegant och modernt hotell beläget i hjärtat av Stockholm. Vi strävar efter att erbjuda våra gäster en minnesvärd och förstklassig upplevelse. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ mat och service till våra gäster.
OM BISTRON
Sparrow Winebar & Bistro är en klassisk fransk bistro, vilket speglas både i atmosfär och på menyn. Köket serverar allt från rustika rätter till moderna tolkningar av franska klassiker, alltid tillagade med omsorg och kärlek för råvaran. Med noggrant utvalda viner och en passion för smaker, strävar vi efter att skapa en genuin fransk matupplevelse för våra gäster.
OM ROLLEN
Som kock hos oss får du en central roll i köket och blir en viktig del av vårt team. Du ansvarar för att tillaga och presentera rätter av hög kvalitet, arbeta effektivt under service och bidra till en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av arbete som kock
Är noggrann, organiserad och har ett öga för detaljer
Har en passion för matlagning och älskar att skapa smakupplevelser
Är en lagspelare med hög arbetsmoral och pålitlighet
Vill utvecklas och ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och växa
Möjlighet att arbeta med högkvalitativa råvaror och spännande menyer
Anställning på heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Förmåner inom Grand Group
Lön och tillträde enligt överenskommelse
Anställningen omfattas av kollektivavtal med HRF.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast den 27/6-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Sparrow Hotel AB
Birger Jarlsgatan 24
114 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Sparrow Hotel
