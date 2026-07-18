Kock - Stockholm med omnejd
Crew 4 You Bemanning Sweden AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-18
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Vi på Crew 4 You söker en erfaren kock med vana inom både lunchservering och à la carte för uppdrag i Stockholm med omnejd.
Vi letar efter dig som har en passion för matlagning, trivs i team men också är trygg i att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du är bekväm i ett högt arbetstempo och arbetar både flexibelt och noggrant.
Tjänsten passar dig som vill arbeta extra vid sidan av annat jobb och samtidigt få en mer varierad arbetsvardag.
Har du dessutom erfarenhet av beställningar och inventering ser vi det som meriterande.
Start: Omgående, alternativt enligt överenskommelse.
Arbetstider: Varierande. Dag, kväll samt helg.
Arbetsgrad: Timanställning/ extra vid behov, med möjlighet till deltid/heltid.
Du som söker behärskar svenska i tal och skrift, andra språk är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Crew 4 You Bemanning Sweden AB
(org.nr 559192-5333) Arbetsplats
Crew 4 You Sweden AB Jobbnummer
10005937