Kock - Säsong
Stena Line Scandinavia AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Line Scandinavia AB i Göteborg
, Varberg
, Halmstad
, Strömstad
, Olofström
eller i hela Sverige
Vi söker nu kockar för sommaren och vid behov under våren!
När du lämnar land och kliver ombord blir du en del av ett smakfullt äventyr. Här väntar en arbetsplats fylld av samarbete, aktivitet och ett hav av möjligheter.
Ombord arbetar du sida vid sida med likasinnade kockar i ett högt tempo. Våra gäster erbjuds olika koncept beroende på vilket fartyg dem reser med, vi erbjuder bland annat buffé, À la carte, enklare kall mat och fika.
Vad vi erbjuder
Stena Line har sedan start främjat gemenskap och skapat livslånga vänskapsband. Att arbeta ombord är inte som alla andra jobb, här arbetar och bor du en hel vecka ombord och har sedan en betald, ledig vecka. Det är dags att balansera passionen för matlagning med gott om tid för dina egna äventyr.
Innan du börjar arbeta hos oss erbjuds du fyra dagars provjobb, det är en möjlighet för både dig och oss att utvärdera om det är en bra match.
Säkerheten kommer alltid först ombord och du är en viktig del i vårt säkerhetsarbete. Inför start hos oss ser vi även därför till att du får en gedigen utbildning inom säkerhet, service och mycket annat - allt för att vi tillsammans ska kunna uppleva en fantastisk tid ombord! Utbildningarna pågår under våren med start i februari-2026.
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksam och pålitlig beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta.
Genom att vara välkomnande och stödjande skapar du en positiv atmosfär och underlättar samarbetet med dina kollegor i köket. Din ödmjukhet gör att du inte bara ser till ditt eget, utan också bidrar till gemenskapen. Omtanken och tryggheten du utstrålar gör dig till en stabil person som prioriterar både kollegors och gästers välbefinnande.
Dina måsten:
- Du har en gymnasieutbildning med inriktning restaurang eller motsvarande
- Erfarenhet av matlagning från grunden i både kall,- varm,- och storkök
- Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
- Goda simkunskaper
- Har ett giltigt pass eller nationellt ID-kort
Bra att veta
- Våra svenskflaggade fartyg utgår från Göteborg och Trelleborg och du ska kunna utgå från samtliga hamnar.
- Arbetet innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar.
- Går du vidare i processen och du erbjuds anställning hos oss får du genomgå en läkarundersökning samt drogtest i enlighet med vår alkohol- och drogpolicy.
Intresserad?
Tjänsten är en rederianställning ombord våra 8 svenskflaggade fartyg, med start under våren/ sommaren. Sista ansökningsdatum är 24e april, urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi har kollektivavtal med SEKO. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra rekryterare på: ossjob@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6,100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder. Ersättning
Enligt SEKO SJÖFOLK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825), http://stenaline.se Arbetsplats
Stena Line Jobbnummer
9796462