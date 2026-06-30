Kock - Ramsta köket
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-06-30
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Har du flerårig erfarenhet av arbete i kök och goda kunskaper i livsmedelshygien? Vill du få goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som kock på Ramsta köket!
Ramsta skol- och förskolekök är ett ljust, rymligt och välutrustat kök med bra struktur och ordning, där har man alla möjligheter att tillaga och utveckla måltiderna. I vår skolrestaurang serverar vi mat till 330 elever och deras lärare. Vi tillagar även mat till Ramsta Förskola och deras cirka 70 barn och vuxna. Här får du arbeta i ett team, som består av 2 kockar och 2 måltidsbiträde.
Måltidsservice är en verksamhet inom Kommunledningskontoret och bedriver restauranger och kök på förskolor, grundskolor, gymnasier, seniorrestauranger samt boende inom vård-och omsorgsverksamheter. Måltidsservice erbjuder karriärmöjligheter för dig som brinner för matlagning och service. Med oss har du goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som kock kommer du att planera, förbereda och tillaga flera olika måltider enligt måltidsservice meny, samt att planera och göra inköp av livsmedel tillsammans med övriga i köket. I dina uppgifter ingår matlagning, brödbakning, specialkosttillagning och andra sedvanliga arbetsuppgifter i ett kök. Du presenterar maten på ett tilltalande sätt när det serveras till gästen, det innebär även att möta gäster i skolrestaurangen.
Vi har ett nära samarbete med skolan och förskolan och arbetar tillsammans mot svinn. Ramsta skola har stora naturområden, vilket gör att gästerna ofta äter både lunch och mellanmål utomhus. Du håller dig påläst om ingredienserna i maten och presenterar dem så att gästen garanteras en allergisäker och trevlig måltid.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock och är även utbildad inom specialkost och livsmedel. Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av livsmedelshygien. Det är meriterande med flerårig erfarenhet som kock och arbete med specialkost.
Som person är du utåtriktad och social i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med andra och underhålla relationer. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. När omständigheterna förändras har du lätt för att ändra ditt synsätt och förhållningssätt. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt, samt håller uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sofia Treekrem-Runge, kökschef, 018-727 81 62.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Danmarksgatan 26 (visa karta
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753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice Kontakt
Kökschef
Sofia Treekrem-Runge 018-727 81 62 Jobbnummer
9985392