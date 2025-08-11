Kock - Omaka
Spendrups Bryggeri AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spendrups Bryggeri AB i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Anställningsform: tillsvidare/provanställning | Tillträdesdag: efter överenskommelse | Adress: Uggelviksgatan 2, Stockholm | Ansök senast: 21 augusti - urval sker löpande
På OMAKA kombinerar vi restaurang med bryggeri mitt på Östermalm i gamla Arkitekthögskolans byggnad. Nu behöver vi fylla på med nya talanger i köket.
OMAKA är en innovativ restaurang och bryggeri i ett som kombinerar modern gastronomi med en avslappnad atmosfär. Vårt kök är inspirerat av både svenska traditioner och internationella smaker, och vi strävar alltid efter att överraska våra gäster med kreativa rätter och noggrant utvalda råvaror som blir en perfekt match med vårt öl. Vi söker nu en passionerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifter
Som kock på OMAKA kommer du att vara en nyckelperson i vårt köksteam. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
förbereda och tillaga maträtter enligt våra höga standarder
säkerställa att alla rätter håller hög kvalitet och serveras i rätt tid
arbeta med lokala och säsongsbetonade råvaror för att skapa unika smaker
bibehålla en ren och organiserad arbetsplats samt följa alla hygien- och säkerhetsföreskrifter
Kvalifikationer och personliga egenskaper
minst 2 års erfarenhet som kock i ett professionellt kök
stark passion för matlagning och ett intresse för innovativa smaker och tekniker
förmåga att arbeta både självständigt och i team under högt tempo
erfarenhet av att arbeta med säsongsbetonade och lokala råvaror är ett plus
positiv inställning och en vilja att utvecklas inom yrket
För att trivas och lyckas i rollen som kock på OMAKA söker vi dig som är en genuin lagspelare som värdesätter samarbetet i köket. Din förmåga att lyssna in andra och själv komma med idéer gör dig till en viktig del av vårt team. Du är ödmjuk, kommunikativ och har en stark vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och inspirerade. Din passion för matlagning kombineras med ett öppet sinne för att lära och utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder
spännande koncept med kombinerad restaurang och bryggeri
möjligheten att arbeta i ett kreativt och framåtsträvande team
en inspirerande arbetsmiljö med möjlighet att utveckla dina kulinariska färdigheter
rolig tjänst med varierande arbetstider
bra villkor och kollektivavtal
Kontakt: Nichlas Bergstedt, 073-966 39 67
Din ansökan
Skicka in din ansökan via knappen "skicka ansökan" på vår sida, vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl. För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
OMAKA är ett bryggeri och en restaurang på Uggelviksgatan 2 i centrala Stockholm. Vi fokuserar alltid på smak före stil för i slutändan är det trots allt smaken som är viktigast. Det ska märkas på meny, i glas och på tallrik.
OMAKA startade i september 2020 och är ett dotterbolag till Spendrups Bryggeri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871), http://www.Spendrups.se Arbetsplats
Spendrups Kontakt
Karin Eriksson Tel växel: 0240-88 000 Jobbnummer
9453544