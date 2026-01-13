Kock - Nättraby Kunskapscentrum Kök
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Kockjobb / Karlskrona
2026-01-13
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
I uppdraget som kock bär man ett ansvar över både beredning, tillagning och servering av goda, säkra och näringsrika måltider med hänsyn till miljön. Andra viktiga arbetsuppgifter som tillkommer är ansvaret över specialkost, brödbakning och vara öppensinnad för tillagning av nya maträtter samt den dagliga hanteringen av både disk och städ av kök och restaurang.Kvalifikationer
Kockutbildning storkök/restaurang eller erfarenhet som arbetsgivaren värderar likvärdig.
Erfarenhet av att laga mat i stora mängder
Stor kunskap/passion för matlagning, matkvalitet, miljötänk samt med gästen i fokus.
Stor kunskap och förståelse om allergier.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som kock under dom senaste 5 åren samt erfarenhet av att laga mat i större mängder
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Kostchef
Rickard Lindeberg rickard.lindeberg@karlskrona.se 0455321470 Jobbnummer
9680119