Kock - Melanders Dalagatan
Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-24
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Vi söker nu en kock till köket på Melanders Dalagatan, med passion för matlagning och som tillsammans med oss vill ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Du arbetar i ett härligt team med hög kunskapsnivå och kreativitet. Vi ser att du är en bra lagspelare, trivs i ett stundtals högt tempo och är kvalitetsmedveten. Att du har hjärtat på rätt ställe och en glad och positiv inställning. Här finns det plats för dig som vill utvecklas och har viljan att bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse och god kunskap om mat, matlagning och dryck
Har 3-5 år eller mer yrkeserfarenhet av att arbeta i ett kök med klassisk svensk matlagning och klassiska svenska råvaror
Trivs i både varm- & kallkök.
Är utbildad kock
Är flexibel, kreativ och lösningsorienterad
Brinner för att överträffa gästens förväntningar
Är strukturerad, ordningsam och har god samarbetsförmåga
Sysselsättningsgrad: 100%Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Ända sedan den första Melanders-butiken öppnade 1961 i Östermalms Saluhall har vår främsta drivkraft varit att erbjuda de absolut finaste råvaror naturen kan uppbringa.
Melanders Dalagatan är en folklig kvarterskrog i Vasastan där du kan njuta av en härlig middag eller dagens lunch i äkta fransk brasseriemiljö, och samtidigt känna dig som hemma. I loungebaren serveras väl utvalda viner och spännande drinkar. På fredagar råder skön afterworkstämning då vi alltid hittar på något kul.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och utvecklande jobb i ett fantastiskt team
En anställning i en av Sveriges största restaurangkoncerner
Utvecklingsmöjligheter inom koncernen
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Internutbildningar
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen in med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6696320-2067801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB
(org.nr 559095-4276), https://karriar.srwh.se
Dalagatan 9R (visa karta
)
113 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Restauranger och Wärdshus Holding AB Jobbnummer
9976203