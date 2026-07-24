Kock - Lysekils kommun
Lysekils kommun / Kockjobb / Lysekil Visa alla kockjobb i Lysekil
2026-07-24
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I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.
Kock – Lysekils kommun
Vill du laga mat som gör skillnad varje dag?
I Lysekils kommuns måltidsverksamhet lagar vi mat som bidrar till hälsa, trivsel och lärande. Varje dag serverar vi näringsriktiga och hållbara måltider till barn och elever i våra förskolor och skolor.
Nu söker vi en engagerad kock till ett av våra tillagningskök.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som kock ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att planera, tillaga och servera goda måltider av hög kvalitet. Du är delaktig i hela produktionsprocessen och bidrar till att utveckla våra måltider och arbetssätt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Tillagning och servering av måltider
Specialkost och allergikost
Beställning och mottagning av varor
Egenkontroll och livsmedelshygien enligt HACCP
Disk, städning och övriga förekommande köksuppgifter
Dokumentation i verksamhetens digitala system
Aktivt arbete för minskat matsvinn och hållbara måltider
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för matlagning och tycker om att arbeta med måltider som gör skillnad för våra gäster. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har lätt för att samarbeta med både kollegor och andra professioner.
Vi tror att du:
Är engagerad och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team
Är flexibel och lösningsorienterad
Har ett gott bemötande och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Arbetar strukturerat och kan prioritera i ett stundtals högt tempoKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller offentlig måltidsverksamhet
Kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP
Kunskap om specialkost och allergener
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Lysekils kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar.
Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen.
Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen.
Erfarenhet av kostdataprogram är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa bra måltidsupplevelser för barn och elever varje dag. Du blir en del av en verksamhet som arbetar aktivt med kvalitet, hållbarhet, matglädje och utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils Kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mikael Koivuhuhta mikael.koivuhuhta@lysekil.se 0523-613137 Jobbnummer
10010455