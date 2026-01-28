Kock - Göransgårdens tillagningskök i Vrigstad
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Sävsjö Visa alla kockjobb i Sävsjö
2026-01-28
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Här får du möjligheten att bereda och laga mat till äldreomsorgen, skolan och förskolan. Du får arbeta i ett positivt arbetslag som tillsammans arbetar för att erbjuda näringsrika måltider med hög kvalitet och service. Traditionella uppgifter så som servering, diskning, egenkontroll och städning ingår. Vårt fokus är på våra måltidsgäster.
För att passa för tjänsten bör du inte ha några problem med att arbeta självständigt och strukturerat gentemot uppställda mål. Du trivs när det är högt tempo och har känsla för god service. Du har ett trevligt bemötande, god samarbetsförmåga och intresse för matlagning. Du bemöter gästerna på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en trivsam måltidsmiljö. I tjänsten ingår också att man gör beställningar från olika leverantörer. Du bör ha goda kunskaper i svenska, tal som skrift och ha viss datorvana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
* Kockutbildning
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Måltidssamordnare
Lina Andersson lina.andersson@savsjo.se 0382-152 55 Jobbnummer
