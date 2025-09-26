Kock - Extra vid behov - Lundsbrunn Resort & Spa
Winn Hotel Group AB / Kockjobb / Götene Visa alla kockjobb i Götene
2025-09-26
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winn Hotel Group AB i Götene
, Vara
, Haninge
, Göteborg
, Södertälje
eller i hela Sverige
I över 300 år har människor sökt sig till Lundsbrunn för återhämtning, välmående och upplevelser. Nu är det din tur att bli en del av denna tradition. På Lundsbrunn Spa & Resort skapar vi magiska ögonblick - från avkopplande spaupplevelser till förstklassig service och gastronomiska höjdpunkter. Här möts historisk charm och modern komfort, mitt i Västra Götalands böljande landskap. Vill du vara med och ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga? Då har du hittat rätt.
Ett extra jobb med smak av passion
Som kock hos oss är du med och sätter smaken på gästens upplevelse. Med kärlek till råvaror och känsla för matlagning skapar du rätter som gör att besöket i Lundsbrunn dröjer sig kvar i minnet.
Varför hoppa in hos oss?
Här får du laga mat i ett team som brinner för gastronomi och gemenskap. Vi jobbar nära varandra och med stor respekt för yrket - men alltid med glimten i ögat.
Vi tror att du är en person som...
Har ett genuint matintresse och gillar att skapa smakupplevelser.
Är flexibel och trivs med varierande arbetstider - kvällar, helger och ibland vardagar.
Har en positiv attityd och trivs i ett högt tempo.
Är en lagspelare som gillar att bidra där det behövs.
Extra plus om du:
Har erfarenhet av restaurangkök.
Har kunskap inom både varm- och kallkök.
Så här ser dina arbetsuppgifter ut:
Tillaga och presentera mat med kvalitet och omtanke.
Bidra till att hålla köket rent, snyggt och organiserat.
Vara en del av ett köksteam som alltid strävar efter att utvecklas.
Vad får du av oss?
En inkluderande arbetsplats där du alltid är välkommen precis som du är.
Schyssta villkor och kollektivavtal.
Möjlighet att växa som kock tillsammans med erfarna kollegor.
Glädjen i att bli en del av Lundsbrunn-familjen.
Det praktiska
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstid: Kvällar och helger, ibland vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig? Välkommen att bli en del av Winn-familjen här i Lundsbrunn - skicka in din ansökan redan idag!
Winn Hotel Group AB äger, driver och utvecklar hotell som väcker känslor. Läs mer om vår kultur, dina utvecklingsmöjligheter och om Winn Hotel Group här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Winn Hotel Group AB
(org.nr 556422-3096), http://www.winn.se/ Kontakt
Emelie Nielsen emelie.nielsen@lundsbrunn.se +46 511 255 11 Jobbnummer
9528155