Kock - Barleys Food Factory!
Barleys Food Factory AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-29
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Är du redo att ta nästa steg?
På Barleys Food Factory söker vi inte bara en kock – vi söker en person som vill växa, lära sig nya tekniker och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss får du arbeta med modern amerikansk comfort food där kvalitet, kreativitet och teamwork står i fokus. Oavsett om du har några års erfarenhet eller vill ta nästa steg i din karriär, erbjuder vi en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas varje dag.
Vad kommer du att lära dig?
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom:
Amerikansk matlagning och moderna tillagningsmetoder.
Effektiv köksplanering och mise en place.
Livsmedelssäkerhet, HACCP och professionella köksrutiner.
Kvalitetssäkring och portionskontroll.
Samarbete i ett högt tempo under service.
Planering, struktur och problemlösning i ett professionellt restaurangkök.
Vi tror på att ge våra medarbetare ansvar och möjlighet att växa inom företaget.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Tillaga mat enligt recept och våra kvalitetsstandarder.
Förbereda köket inför service.
Säkerställa ordning, hygien och livsmedelssäkerhet.
Samarbeta med kök och servering för att ge gästerna en fantastisk upplevelse.
Bidra med nya idéer och ett positivt engagemang.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock eller ett stort intresse för matlagning.
Är nyfiken och vill fortsätta utvecklas.
Trivs med att arbeta i team.
Är ansvarstagande, flexibel och gillar ett högt arbetstempo.
Har eller är villig att skaffa utbildning inom livsmedelshantering.
Därför ska du välja Barleys Food Factory
✅ Möjlighet att utvecklas och lära dig nya färdigheter.
✅ Ett engagerat team som stöttar varandra.
✅ Tydliga möjligheter att växa inom företaget.
✅ Timlön enligt erfarenhet.
✅ Personalmåltid under arbetspass.
✅ En arbetsplats där dina idéer och din utveckling uppskattas.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Barleys Food Factory – Där passion för mat möter möjligheten att växa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Kock - Barleys Food Factory
E-post: hisingen@barleys.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barleys Food Factory AB
(org.nr 559293-0621), http://www.barleys.se
kvilletorget 20 (visa karta
)
417 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Barleys Food Factory Kontakt
Ashutosh Chugh hisingen@barleys.se 0722975556 Jobbnummer
9984326