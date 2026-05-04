Kock - Ångelstaskolans kök
Nu söker vi dig som brinner för matlagning och service. Hos Måltidsservice får du arbeta i ett tryggt team, laga mat från grunden och bidra till goda måltidsupplevelser för skolans elever samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Måltidsservice är en verksamhet inom Kommunledningskontoret och bedriver restauranger och kök på förskolor, grundskolor, gymnasier, seniorrestauranger samt boende inom vård-och omsorgsverksamheter. Måltidsservice erbjuder karriärmöjligheter för dig som brinner för matlagning och service. Med oss har du goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Ångelstaskolan är en grundskola med elever i årskurs F-5. Skolan har cirka 340 elever och är belägen i norra Årsta med närhet till natur, parker och en 4H-gård. Köket är ett tillagningskök och bemannat med totalt tre medarbetare. Du kommer att ingå i ett team av flera kök inom förskola och skola i området Årsta, och gemensamma träffar och möten sker med andra kök, samt ett samarbete med bemanning mellan köken vid lov och sjukfrånvaro.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillaga och servera lunch samt mellanmål. Du förväntas laga mat och baka från grunden så långt det är möjligt. Du kommer även att städa och desinficera redskap, maskiner och lokalytor. Det ingår även att utföra egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning.
Övriga uppgifter som ingår i rollen:
hantera disk
sköta dagliga städrutiner
lägga varubeställningar
hantera specialkost
arbeta med HACCP
ta emot leveranser
inventering.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning och erfarenhet av arbete i storkök. Arbetet kräver att du har goda kunskaper inom specialkost och livsmedelshygien. Du behöver även ha goda it-kunskaper och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du har kunskaper i kostplaneringsprogram som exempelvis Mashie och Mateo. Har du B-körkort ses det som meriterande.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändringar i tempo, meny och arbetsuppgifter. Vidare är du stabil och behåller lugnet även under stressiga arbetspass. Du arbetar strukturerat med god planering och ordning i köket samt är kreativ och bidrar med idéer som utvecklar mat och arbetssätt. Sist men inte minst har du god samarbetsförmåga och är serviceinriktad med fokus på kvalitet och gästens upplevelse.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Viktoria Bergström, kökschef, 018-727 79 96.
Fackliga företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-01660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
753 23 UPPSALA
For detta jobb krävs körkort.
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice
Kökschef
Viktoria Bergström 018-727 79 96
