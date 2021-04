Kock - Almö kvarterskrog - Salt & Co Bohuslän AB - Optikerjobb i Tjörn

Prenumerera på nya jobb hos Salt & Co Bohuslän AB

Salt & Co Bohuslän AB / Optikerjobb / Tjörn2021-04-11#jobbjustnuJobba som kock hos oss sommaren 2021.Nu söker vi drivna, engagerade & servicemedvetna kollegor som vill jobba hos oss på Almö Kvarterskrog på Tjörn i sommar.2021-04-11Vi behöver utöka vårt team i köket med kockar under sommaren. Vårt sommarbehov sträcker sig från maj till slutet av augusti och det är därför viktigt att du som söker jobb hos oss är tillgänglig under hela perioden.Hos oss erbjuds du ett roligt, utmanande och omväxlande arbete med härliga kollegor.Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning, för oss är det viktigt att alla våra medarbetare trivs och har roligt på jobbet vilket också betyder att vi lägger stor vikt vid din personlighet samt din team- och samarbetsförmåga.Vi ser att du är utbildad kock med minst 2-3 års erfarenhet av lunch och ā la carte.Du ska vara flexibel i din roll, vara social och ha lätt för att träffa nya människor. Du uppskattar samarbete, men kan också arbeta självständigt när det behövs. Arbetstiden är förlagt till både dagtid, kvällstid och helger.Om oss:Almö Kvarterskrog och Almö Catering har varit verksam i vår koncern under 2år och utvecklingen går hela tiden framåt. Vi serverar lunch dagligen & har en mindre kvällsmeny. Almö kvarterskrog ligger i direkt anslutning till Ica Almö Livs där vi också erbjuder ett stort sortiment av egentillverkade produkter som produceras i vårt produktionskök där också all vår catering produceras och packas.Är det just du? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag, Info@almokvarterskrog.se Sista dag att ansöka är 2021-05-17Salt & Co Bohuslän ABCentrumhuset, myggenäsvägen47160 MYGGENÄS5683704