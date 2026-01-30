KMA-samordnare Stenmaterial Norra Sverige, Örnsköldsvik
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Vi vet att ett proaktivt och genomtänkt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är avgörande för att lyckas. Därför söker vi nu dig som vill vara en nyckelperson i att driva och utveckla vårt KMA-arbete vidare. Hos oss blir du en viktig del av NCC teamet, där du får möjlighet att påverka, förbättra och bidra till hållbara och lönsamma verksamheter.
Rollen hos oss
Som KMA-samordnare har du en viktig roll inom vår täktverksamhet där du kommer att bistå verksamheten med specialistkunskap inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Arbetet är operativt och du kommer såväl praktiskt som administrativt stötta Plats- och Arbetschefer samt produktionspersonal med
produktionsfrågor
se till att information kommuniceras
nya rutiner implementeras
göra riskbedömningar, arbetsberedningar, skydds- och miljöronder samt utredningar
bistå vid myndighetstillsyner och revisioner etc.
I denna roll har du nära kontakt med såväl personal inom produktionen som råvaruförsörjningen för de specifika täktverksamheterna. Rollen har karaktären "spindeln i nätet". Beroende på områdets geografiska utbredning stöttar du flera anläggningar och platschefer samtidigt.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller har för tjänsten annan relevant utbildning. Meriterande är erfarenhet av täktverksamheter och projektledning och vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare platschefs-, revisions- eller KMA-roll.
Dina egenskaper
Du är social och en god nätverkare som trivs med att ha stora kontaktytor såväl internt som externt. Vi lägger stor vikt vid att du är drivande, självgående, utvecklingsorienterad och ansvarsfull. För att lyckas väl i rollen behöver du även vara en god kommunikatör och lagspelare.
Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att driva flera frågor parallellt. Du gillar kombinationen av att till stor del stötta verksamheten ute på anläggningarna men även vid behov sitta inne på kontoret. Övriga personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är positiv, engagerad samt har en flexibel inställning.
Du värdesätter ett bolag som arbetar för en god arbetsmiljö och du identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt samt våra Star Behaviors som handlar om att visa passion för sitt arbete, att vi samarbetar, agerar med omtanke och att vi gör det vi har bestämt.
Ytterligare information
Din placeringsort blir enligt överenskommelse på ett av kontoren i vår norra geografi som sträcker sig från Gävle i söder till Kiruna i norr. Lämpliga orter kan vara Örnsköldsvik, Umeå eller Sundsvall, men även andra orter längs norrlandskusten kan diskuteras.
Då du kommer att röra dig inom distriktet kräver tjänsten att du har B-körkort och tillgång till bil.
Vill du veta mer om rollen som KMA-samordnare hos oss är du välkommen att kontakta chef Operation Development Charlotte Thiman på telefon 070-088 71 22 eller mejla charlotte.thiman@ncc.se
Registrera din ansökan och CV nedan, gärna så snart som möjligt eftersom urvalet görs löpande, dock senast 2026-03-31.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur, grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
