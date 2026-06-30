KMA-samordnare konsult
Monitor Group Scandinavia AB / Hälsoskyddsjobb / Boden Visa alla hälsoskyddsjobb i Boden
2026-06-30
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Som KMA-samordnare ansvarar du för att kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras i projektens dagliga verksamhet och bedrivs enligt gällande lagstiftning, branschkrav och företagets interna riktlinjer. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledning, produktionschefer och övriga funktioner för att skapa en säker, effektiv och kvalitetsmedveten arbetsplats.
Arbetet omfattar både strategiska och operativa uppgifter. Du deltar i utvecklingen av ledningssystem, rutiner och arbetsprocesser samtidigt som du ger stöd ute i produktionen. Du driver och följer upp KMA-arbetet genom riskbedömningar, arbetsmiljöplaner, kontrollplaner, säkerhetsronder och avvikelsehantering. En viktig del av uppdraget är att identifiera förbättringsområden, ta fram handlingsplaner och säkerställa att beslutade åtgärder genomförs och följs upp.
Du ansvarar även för att nödvändig dokumentation, tillstånd och checklistor är aktuella samt medverkar vid projektmöten, revisioner och utbildningsinsatser för att stärka kunskapen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rollen innebär ofta ansvar för flera projekt eller produktionsenheter där arbetsuppgifterna anpassas utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som
1. Har relevant utbildning inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö eller säkerhet samt flerårig erfarenhet av kvalificerat KMA-arbete inom bygg-, anläggnings- eller produktionsverksamhet.
2.Du har god kännedom om arbetsmiljö- och miljölagstiftning, erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001.
3.Erfarenhet av revisioner, riskhantering, myndighetskontakter och digitala system för dokument- och avvikelsehantering är meriterande.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta med olika yrkesgrupper, har ett driv att utveckla arbetssätt och bidrar aktivt till en stark säkerhets- och kvalitetskultur. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift samt har god datorvana och B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: Rogin@monitorgroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monitor Group Scandinavia AB
(org.nr 559507-1761)
961 40 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986098