KMA-samordnare
Peab Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Östersund Visa alla hälsoskyddsjobb i Östersund
2026-06-02
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Vill du arbeta nära produktionen och bidra till trygga, hållbara och välfungerande projekt? Hos oss på Peab Sverige får du en viktig roll i att utveckla arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö när vår organisation i Östersund växer.
Om rollen
Som KMA-samordnare blir du en central del av våra projektteam då arbetsmiljön står högst på vår agenda. Du arbetar nära produktionen och stöttar i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du är ute i verksamheten där det händer – som rådgivare, bollplank och stöd till arbetsledare och platschefer. Det kan handla om att exempelvis medverka vid skyddsronder, upprätta kemikalieförteckningar, följa upp olyckor och tillbud samt utbilda och stötta inom området.
Du bidrar till att våra projekt bedrivs enligt gällande krav och hjälper till att utveckla arbetssätt som skapar både struktur och förbättring. Rollen innebär även kontakt med kunder och underentreprenörer samt deltagande i uppföljningar och revisioner. Du bidrar också till riskbedömningar, egenkontroller och förbättringsarbete inom KMA-området.
Om dig
Vi söker dig som trivs nära produktionsverksamheten och gillar att samarbeta. Du är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroende hos både kollegor, kunder och underentreprenörer. Du har ett intresse för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Din bakgrund innehåller tidigare studie- eller arbetslivserfarenhet inom KMA-området. Meriterande om du har erfarenhet av bygg-, anläggnings- eller industriverksamhet.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan idag – urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta HR Partner emelie.parkman@peab.se
eller rekryterande chef jonas.bolegard@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Emelie Parkman emelie.parkman@peab.se Jobbnummer
9943706