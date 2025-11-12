KMA-ingenjör/samordnare inom anläggning
Vem är du?
Bustos Konsulttjänster AB söker nu på en senior HSEQ resurs (Health, Safety, Environment and Quality), som kommer arbeta som KMA samordnare. För att finna dig väl till rätta i rollen är det viktigt att du har minst 5 års erfarenhet av KMA inom mark, anläggning- och/eller infrastrukturbranschen. Vi lägger mycket vikt på personliga egenskaper, därav är det viktigt att du är självgående samtidigt som du är en lagspelare. Dessutom värderar vi ett starkt driv, engagemang, noggrannhet, serviceinriktning högt. Det är viktigt att du är en bra och tydlig kommunikatör som säkerställer att budskapet når alla berörda parter.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenheter av renodlad KMA/arbetsmiljö inom mark, anläggning- och/eller infrastrukturbranschen
Relevant utbildning inom KMA eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flytande svenska och engelska, tal och skrift
Har körkort B
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
