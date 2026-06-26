KMA-ansvarig till Västanhede
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2026-06-26
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Vi söker KMA-ansvarig (Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö)
Vill du vara med och utveckla och kvalitetssäkra en växande koncern med flera bolag och verksamheter på olika orter? Nu söker vi en engagerad KMA-ansvarig som vill ta en nyckelroll i vårt fortsatta arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.
Om rollen
Som KMA-ansvarig hos oss får du en central, operativ och utvecklande roll där du driver och utvecklar vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö i hela koncernen. Rollen är verksamhetsnära och innebär ett aktivt arbete ute i organisationen, där du framför allt samverkar med den operativa chefen, områdesansvariga och HR samt övriga stabsfunktioner men även med ledningen, skyddsombud och övriga medarbetare för att säkerställa en trygg, säker, hållbar och effektiv verksamhet.
Tjänsten innebär även en del resor inom våra verksamhetsområden.
Du kommer bland annat att:
Äga, driva, vidareutveckla och följa upp koncernens Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö arbete med fullt ansvar enligt våra certifieringar och lagkrav.
Planera, genomföra och dokumentera inför, under och efter interna och externa revisioner (avseende KMA-arbetet) samt ansvara för ledningens genomgång mm.
Äga, uppdatera, vidareutveckla och följa upp ledningssystemet så att det fungerar optimalt och följer ISO 9001, 14001 och 45001Dokumentstyrning och rutinhantering
Säkerställa efterlevnad av lagar, krav och interna riktlinjer och hantera myndighetskontakter
Arbeta med processkartläggning och processbeskrivningar samt effektivisering av arbetssätt
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Miljöarbete kopplat till avfall, bränsle, utsläpp och kemikalier
Stötta och utbilda organisationen, chefer och medarbetare, inom KMA-frågor
Följa upp, analysera och förbättra processer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Arbeta aktivt med samt stötta chefer med riskbedömningar och skyddsronder
Säkerställa ett effektivt och fungerande förbättringsarbete
På sikt driva arbetet med att certifiera verksamheten inom trafiksäkerhet (ISO 39001)
Vara delaktig i att ta fram företagets första hållbarhetsredovisning
Din profil / Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område kvalitet, miljö, arbetsmiljö
Flerårig erfarenhet av kvalificerat KMA-arbete från ett större företag och gärna inom närliggande bransch
Kunskap om ledningssystem och certifieringar
God förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
B-körkort
Djup kunskap och erfarenhet inom ISO 9001, 14001 och 45001
Erfarenhet av ISO-revisioner
Kunskap i ledningssystem
Mycket god kunskap om arbetsmiljö- och miljölagstiftning
Förmåga att arbeta strategiskt samtidigt som du är operativt närvarande
Stark integritet och förmåga att påverka och skapa förtroende
God kommunikativ förmåga och vana att utbilda och stötta andra
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk, drivande och bra på att få igång gynnsamma samarbeten, har ett genuint intresse för hållbarhet och förbättringsarbete. Du trivs i en operativ roll där du får vara nära verksamheten och skapa resultat i vardagen. Du är trygg i att arbeta självständigt och har förmågan att driva förbättringsarbetet framåt.
Meriterande:
Erfarenhet av system som Centuri och 2c8
Goda kunskaper i Excel och övriga Officeprogram
Kunskap och erfarenhet av ISO-standarder
Vi erbjuder
En varierande och ansvarstagande roll i en koncern med flera bolag och verksamheter
Möjlighet att påverka och utveckla vårt KMA- och hållbarhetsarbete från grunden
Delaktighet i viktiga framtidsprojekt såsom certifiering och hållbarhetsrapportering
En arbetsplats där engagemang, utveckling och samarbete står i fokus
I Västanhede-koncernen får du en viktig roll i en verksamhet där KMA-frågorna är prioriterade. Du blir en del av ett engagerat team och får stora möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Västanhede Office AB
Tillsvidare 100% med 6 månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Avesta, Krylbovägen 58
Lön: Månadslön
Arbetstider: Kontorstider, måndag – fredag
Arbetet utförs på plats på kontoret
Resor med bil förekommer regelbundet (ej övernattning)
B-körkort är ett krav
Kollektivavtal finns
Välkommen med din ansökan senast 260725.
Urval sker fortlöpande.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Mari Norén: mari.noren@vastanhede.se
070-2653555
Övriga frågor kontakta:hr@vastanhede.se
Endast kompletta ansökningar som lämnas här och kommer att beaktas.
Vi tar endast emot ansökningar via vår rekyteringsplattform Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanhede Office AB
(org.nr 556284-6583), https://www.vastanhede.se/
774 41 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västanhede Office Kontakt
Ekonomichef
Mari Norén mari.noren@vastanhede.se +46702653555 Jobbnummer
9980300