KMA samordnare till tunnelbanemiljö
2026-03-31
Vill du ha ett jobb där du har en central roll i att leda arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö i en av Stockholms viktigaste och mest intressanta miljöer? Vi kommer att tillsätta många spännande roller under våren 2026. Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Rollen
Vi söker en erfaren KMA-samordnare som kommer att leda och förbättra vår leverans inom Hälsa, Säkerhet och Arbetsmiljö på ett av våra största kunduppdrag i Sverige. Som KMA-samordnare kommer du att ha koordineringsansvaret för den del i vår kundleverans som avser Hälsa, Säkerhet och Arbetsmiljö samt samarbeta tätt med rollen säkerhetsansvarig. Du kommer vara kontaktperson för KMA relaterade frågor mot vår kunds lokala organisation samt vår interna QHSE organisation.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter
Följa upp och stödja organisationen i att följa kundens och interna processer kopplat till KMA.
Förbättra och implementera SMAK-ledningssystemet utvecklat för kundavtalet.
Supportera organisationen i att leverera våra åtaganden enligt kontrakt med kund samt följer lagstandard tex genom interkontroll av serviceprotokoll och besiktningsprotokoll.
Utveckla, driva och genomföra rollanpassad utbildning i KMA för organisationen, samt förbättringsarbete
Sammanställa, dokumentera och rapportera nödvändiga data för KMA
Vara stöd eller leda vid och/eller delta på interna och externa kvalitetskontroller/ revideringar/revisioner
Rapportera och följa upp risker och incidenter
Ständigt delta med att identifiera kvalitetsförbättringar eller möjliga kostnadsbesparingar
Granska tillstånd, licenser, ansökningar och register för att säkerställa efterlevnad.
Informera ledningsgruppen, kunder och anställda om kontrollbestämmelser och inspektionsresultat samt ge rekommendationer om eventuella åtgärder.
Relevant utbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö från liknande entreprenader, gärna driftentreprenader eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av en liknande roll.
God kunskap om och praktisk erfarenhet av ledningssystem, exempelvis ISO 9001 och ISO 1400, ISO 55000 och tvärfunktionellt samarbete.
Förmåga att upprätta arbetsmiljöplaner, genomföra riskbedömningar och samordna arbetsmiljöarbete
Stark administrativ förmåga med vana att ta fram, hantera och följa upp dokumentation.
Mycket god skriftlig kommunikationsförmåga, med fokus på tydliga och lättförståeliga formuleringar.
Meriterande kvalifikationer
Kunskap och praktisk erfarenhet av ISO 50000
Längre erfarenhet från arbete i globala eller internationella organisationer med globala styrmodeller är meriterande.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, kommunikativ och trygg i att leda utveckling och implementering.
Prestigelös och hjälpsam
Självgående och initiativtagande
Flexibel och positiv
En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Varmt välkommen att bli en av många proffsiga kollegor som kommer utföra och jobba med ett av Stockholms viktigaste, mest intressanta och utvecklande jobb! Vi erbjuder en omväxlande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av våra förmåner som bland annat innebär tjänstepension, friskvårdsförmåner och vår Benify-portal.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning. Startdatum för tjänsten enligt överenskommelse men senast hösten 2026.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Så ansöker du
