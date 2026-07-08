KMA samordnare till Luleå hamn
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-07-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Luleå Hamn växer och utvecklas med stora projekt och investeringar. Här får du en nyckelroll i att skapa struktur och kvalitet i både projekt och verksamhet, tillsammans med engagerade kollegor.
Luleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra, på land och till sjöss.
Om rollen
Som KMA-samordnare ansvarar du för att arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö fungerar i praktiken – i projekt och i verksamheten.
Du arbetar både operativt och strategiskt i rollen. Den största delen av arbetet sker nära verksamheten och projekten, där du stöttar i det dagliga arbetet och säkerställer att rutiner, krav och processer följs. Samtidigt bidrar du på en mer övergripande nivå genom att utveckla arbetssätt, skapa struktur och arbeta med uppföljning för att verksamheten ständigt ska förbättras. Rollen innebär därför en kombination av praktiskt verksamhetsnära arbete och långsiktig utveckling, med tydlig tyngdpunkt på det operativa stödet ute i projekt och drift.
Du tillhör avdelningen för säkerhet och hamnledning och arbetar nära projektledare, platschef samt övriga funktioner inom verksamheten. Rollen innebär att säkerställa att lagkrav, tillstånd och interna rutiner efterlevs samt att delta i riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningar. Du bidrar även i arbetet inom en komplex riskmiljö kopplad till hamnverksamhet, sjöfart och hantering av exempelvis brandfarliga varor.
En viktig del av rollen är att följa upp entreprenörer och leverantörer samt stötta verksamheten inom ditt ansvarsområde. Du arbetar också med att utveckla arbetssätt, processer och rutiner, samtidigt som du driver uppföljning, avvikelsehantering och förbättringsarbete för att skapa en säker och effektiv verksamhet.
I rollen fungerar du dessutom som en viktig länk mellan projekt, verksamhet och entreprenörer. Genom nära samverkan med både interna och externa parter säkerställer du att uppsatta krav integreras i verksamheten, följs upp och omsätts i det dagliga arbetet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som vill vara med och skapa struktur, kvalitet och hållbara arbetssätt i en verksamhet som befinner sig i ständig utveckling. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete nära verksamheten, och där du får bidra till både långsiktiga förbättringar och det dagliga arbetet.
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och känner dig trygg i dialogen med såväl kollegor som externa parter. Vi ser också att du har förmågan att omsätta krav, riktlinjer och regelverk till praktiska och fungerande arbetssätt som skapar värde i verksamheten och underlättar det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Utbildning inom arbetsmiljö, miljö, bygg, teknik eller motsvarande erfarenhet vi bedömer likvärdig
Erfarenhet från bygg- eller anläggningsprojekt
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av BAS-P/U eller liknande
Certifiering inom BAS-P/U
Erfarenhet från större projekt eller infrastruktur
Erfarenhet från verksamhet med komplex riskbild (industri, hamn, energi eller liknande)
Tjänsten är på heltid och avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön utgår enligt överenskommelse och kollektivavtal finns. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
. Observera att återkoppling i rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt under semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Strömörvägen 9 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9996817