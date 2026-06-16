KMA / BAS-P resurs till GKN
Skill Kompetenspartner AB / Hälsoskyddsjobb / Trollhättan Visa alla hälsoskyddsjobb i Trollhättan
2026-06-16
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Stenungsund
, Vara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Trollhättan är GKN Aerospaces Center of Excellence for Engine Systems och är en del GKN Aerospace Sweden och har ca 2200st anställda. Deras expertis täcker ett brett utbud av motorkomponenter, från mellanhus och kompressoravgashus för civila och militära flygmotorer, till turbiner och munstycken för de mest avancerade rymdraketerna. GKN är också världsledande inom tillverkningsteknologi för lasertrådsavsättningstillverkning och befinner sig nu i en expansiv fas och planerar betydande investeringar inom deras verksamhet i Trollhättan.
Dem planerar omfattande investeringar för att öka deras totala tillverkningskapacitet för att tillgodose framtida kundbehov, samt investerar i ny teknik såsom additiv tillverkning (AM-teknik). Detta kräver både stora maskininvesteringar och anpassningar av befintliga verkstäder samt nybyggnation av industrilokaler. Inom avdelningen för Bygg och Anläggningsprojektering hanterar de företagets samtliga uppdrag inom anläggning och utrustningsprojekteringArbetsuppgifter
GKN ser nu behovet att utöka projektgruppen med en KMA / BAS P resurs för att säkerställa arbetsmiljön för deras större projekt. Vi lägger stor vikt i att rollen har god samarbetsförmåga och kan agera självständigt. Du ska verka som utförande och tillse att genomföra nödvändiga förändringar enl. behov och krav. Tillse god samverkan med Projektledare, Miljöchef och Arbetsmiljö ingenjörer. Utföra arbetsmiljöuppgifter för BH ansvar enl. AFS 2023. Utför Arbetsmiljöplaner och kontrollera riskanalyser från projektörer. Arbetet krävs att man befinner sig "på plats".Kvalifikationer
Du har erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet för arbetsmiljö inom industriprojektering.
Kan med lätthet kunna kommunicera formellt på svenska och engelska, både i tal och i skrift
BAS P/U utbildning
KMA utbildning, minst 2 års erfarenhet
Erfarenhet från industriprojekteringProfil
God förmåga att leda och kommunicera.
Lyhörd och god samarbetsförmåga
Strukturerad
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Pragmatisk och lösningsorienterad
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Jennifer Hult, Jennifer.Hult@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919710-2055888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9966466