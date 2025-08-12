Klusterledare för f3 - Innovationskluster för förnybara drivmedel
2025-08-12
Klusterledare för f3 - Innovationskluster för förnybara drivmedel
f3 Innovationskluster för förnybara drivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel. I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn. Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten, och det leds av värdorganisationen Chalmers Industriteknik.
Vi söker nu en klusterledare för f3 som ska ansvara för att leda f3:s arbete.
f3 har ingen politisk agenda och bedriver heller inte lobbyverksamhet rörande specifika drivmedel eller systemlösningar eller för sina medlemmars respektive intresseområden.
Som klusterledare kommer du att leda f3:s löpande verksamhet, vara drivande för att utveckla samverkan inom klustret och med andra aktörer inom området samt ha en nyckelroll i planering och genomförande av klustrets samtliga aktiviteter. Arbetet genomförs gemensamt inom f3:s kansli och i nära samverkan med klustrets medlemsorganisationer, Energimyndigheten och andra samarbetsorganisationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom f3:s kansli men du förväntas även delta i Chalmers Industritekniks uppdrag inom energiområdet.
Inom f3 kommer du till exempel att:
Leda arbetet vid kansliet, vilket, förutom av dig, består av kommunikatör och senior projektrådgivare.
Utveckla och driva samarbetet mellan f3:s medlemmar.
Aktivt följa teknik, forskning och politisk utveckling kopplat till förnybara drivmedel och omställningen av transportsektorn samt, baserat på detta, bidra till utveckling av kunskapshöjande material och aktiviteter.
Samverka och kommunicera brett om innovationsklustrets verksamhet samt om hållbara förnybara drivmedel generellt.
Ansvara för f3:s budget och ekonomiska uppföljning.
Ansvara för rapportering gentemot finansiärer och medlemsorganisationer.
Vi söker dig som
Har djup och bred kunskap och erfarenhet inom, samt ett stort intresse och engagemang för utvecklingen av hållbara förnybara drivmedel och en hållbar transportsektor.
Har chefserfarenhet eller erfarenhet av att leda större projekt/program.
Har erfarenhet av forskning och/eller produktutveckling inom industrin i samverkande projekt mellan olika typer av parter.
Har arbetat med budget och resultatansvar.
Har minst en masterexamen inom relevant område.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med myndigheter, i EU-projekt, kompetenscentrum, institut eller liknande strukturer. Det är meriterande men inget krav att du har disputerat.
Du är initiativtagande och intresserad av att leda i både formella och informella strukturer. Du har en god samarbetsförmåga, då du som klusterledare är länken mellan intressenter som akademin, näringslivet och myndigheter. Du skall kunna driva arbetet framåt utifrån f3s och de olika medlemsorganisationernas intressen för att nå uppsatta mål. Ditt uppdrag handlar också om att knyta kontakter och marknadsföra f3 för att tillse finansiering vilket ställer krav på god relationsskapande förmåga och affärsmannaskap.
Vad vi erbjuderHos Chalmers Industriteknik får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, nytänkande och växande organisation med tydligt fokus på lösningsorienterat arbete mot en hållbar framtid. Här värdesätts både din tekniska kompetens och din vilja att utvecklas. Vi erbjuder bland annat:
Flexibla arbetstider och stora möjligheter till balans mellan arbete och fritid
Generöst semesteruttag (30 dagar), 4 komp.dagar, pension och hälsofrämjande förmåner
Kontor i centrala Göteborg nära Chalmers campus samt hybrid-arbetsmöjlighet
Löpande kompetensutveckling och praktiskt inflytande i din arbetsvardag
Anställningsvillkor och ansökningsprocess Tillsvidareanställning, 100% - vi tillämpar sex månaders provanställning som start
Placeringsort: Göteborg (Johanneberg), hybridlösning möjlig
Tillträde enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vänligen bifoga CV samt ett kort personligt brev.
Kontakt: Frågor kring rollen och bolagetVid frågor kring tjänsten eller om Chalmers Industriteknik är du välkommen att kontakta: Claes Sommansson, gruppchef - claes.sommansson@chalmersindustriteknik.se
Ingrid Nyström, tf klusterledare f3 - ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se
Susanna Turja, HR Partner - susanna.turja@chalmersindustriteknik.se
Om ossStiftelsen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation dedikerad till att driva innovation för ett hållbart samhälle. Vi är ett passionerat team av innovatörer, forskare och projektledare som tillsammans möjliggör omställning och utveckling för framtiden. Kom och gör skillnad hos oss!
