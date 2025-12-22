Klubbchef till Villa-Lidköping Bandyklubb
2025-12-22
Vill du leda Sveriges bästa bandylag?
Villa-Lidköping Bandyklubb är en av Sveriges mest framgångsrika bandyföreningar med stolta traditioner, stora ambitioner och ett starkt engagemang från medlemmar, partners och supportrar. Vi har vunnit flera SM-guld på både herr- och damsidan och är en klubb som kombinerar elitidrott med stark lokal förankring och tydligt samhällsengagemang. Nu söker vi en klubbchef som vill ta Villa Lidköping in i framtiden - kanske är det dig vi söker?
Arbetsuppgifter
Som klubbchef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla föreningen utifrån de långsiktiga mål du är delaktig i att sätta tillsammans med styrelsen. Du driver strategiska frågor kring organisation, ekonomi och marknad, samtidigt som du säkerställer att våra evenemang och matchdagar håller högsta kvalitet. I det ingår ansvaret för såväl personal som budget. Rollen innebär att bygga starka relationer med partners och sponsorer, representera klubben i externa sammanhang och omsätta styrelsens mål till konkreta aktiviteter. Du är en nyckelperson i att skapa struktur och utveckla upplevelsen för publik och partners.
Rollen rapporterar till styrelse och tillträde sker enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med affärsdriv, erfarenhet av budgetarbete och marknadsfrågor - och som har en genuin förståelse för föreningslivet. Villa-Lidköping är en gemenskap där ideella krafter spelar en avgörande roll, där du som klubbchef både förstår och värdesätter föreningslivets dynamik där engagemang och samarbete är grunden för vår framgång.
Du har goda egenskaper i att leda och fördela samt är kommunikativ och trygg i möten med alla - från supportrar till strategiska samarbetspartners och kommunledning. Du är strukturerad, prestigelös och lösningsorienterad, med en inneboende drivkraft att hitta utvecklingsmöjligheter och förbättringspotential i det du tar dig an. Tidigare erfarenhet från elitidrottsorganisationer eller eventverksamhet är meriterande. Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning samt B-körkort.
För den här tjänsten värdesätter vi en lokal förankring.
Vad erbjuder vi?
Hos Villa Lidköping får du en unik möjlighet att ta ledarskapet i en av Sveriges mest framgångsrika elitidrottsföreningar - en klubb med starka värderingar, passion och gemenskap. Som klubbchef blir du en nyckelperson i Lidköpings idrottsliv och en drivande kraft för både det sociala engagemanget och stadens attraktionskraft.
Det här är en roll med stort mandat och tydlig frihet att påverka och utveckla verksamheten. Du får leda ett lag av skickliga, engagerade medarbetare och skapa förutsättningar för fortsatt sportslig framgång, samtidigt som du stärker klubbens roll i samhället. Vill du vara med och forma framtiden för Villa Lidköping och sätta ditt avtryck inom svensk bandy? Då är det här din chans.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post - vänligen sök via annonsen.
Om Villa-Lidköping Bandyklubb
Villa-Lidköping är en av landets mest framgångsrika bandyföreningar - med stolta traditioner, starka värderingar och höga ambitioner för framtiden. Klubben har en bred verksamhet som omfattar elitlag på herr- och damsidan, ungdomsverksamhet och ett stort engagemang i Lidköpings samhällsliv. Vi kombinerar sportsliga framgångar med att skapa upplevelser i världsklass för publik och partners, där vi har en tydlig vision att vara Sveriges ledande bandyklubb både på och utanför isen.
