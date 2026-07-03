Klubbchef till Morön BK
Wikan Personal AB / Chefsjobb / Skellefteå Visa alla chefsjobb i Skellefteå
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Vill du vara med och utveckla en levande mötesplats för spelare, ledare, föräldrar och supportrar? Morön BK söker nu en klubbchef med och stort engagemang och erfarenhet av ledarskap!Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Vi är en fotbollsförening med hjärtat i Skellefteå, grundat 1935. På Morön BK brinner vi för att skapa en trygg och utvecklande miljö för både barn, ungdomar och seniorer – oavsett nivå eller bakgrund. Vi erbjuder också parafotboll, där alla ges möjlighet att utvecklas och vara en del av gemenskapen på sina villkor. Våra färger är grönt och vitt, och vi står för gemenskap, engagemang och långsiktighet. Hos oss är alla viktiga, och vi tror på att växa tillsammans – som individer, lag och förening.Arbetsuppgifter
Som klubbchef är du föreningens operativa ledare och en viktig kulturbärare. Du ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar för att skapa goda förutsättningar för föreningens aktiva, ledare, funktionärer och medlemmar. Du arbetar nära styrelsen, ledare och andra nyckelpersoner i föreningen och har ett helhetsperspektiv på föreningens mål och utveckling.
Huvuduppdraget i rollen är att samla människor kring Morön BK:s gemensamma mål, skapa engagemang och säkerställa att föreningens verksamhet utvecklas i linje med styrelsens beslut och vår förenings värderingar.
Exempel på arbetsuppgifter,
• Leda och utveckla den dagliga verksamheten i föreningen.
• Personalansvar och arbetsledning av föreningens övriga anställda.
• Kontakt och relationsbyggande med andra föreningar och samarbetspartners.
• Arbeta med marknadsföring, kommunikation, evenemang och medlemsvård för att stärka föreningens varumärke och attrahera nya medlemmar.
• Omvärldsspaning och initiera projekt.
• Understödja styrelse och sektioner i deras arbete.
• Implementering av Morömodellen.
• Löpande medlemssupport av den dagliga verksamheten.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att få människor att växa och känna sig delaktiga. Du bygger förtroende genom att vara lyhörd, prestigelös och tydlig, och du har lätt för att skapa goda relationer med människor i olika roller.
Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar, skapa struktur och driva utveckling. Du har praktisk erfarenhet av att leda andra och är van att motivera människor i din omgivning och att ta projekt från start till mål.
Du behöver inte ha en bakgrund inom fotboll för att lyckas i rollen. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och tror att rätt ledarskap, god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för människor är det som gör störst skillnad.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap.
Meriterande:
Erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och relationsskapande arbete.
Vi erbjuder dig
Information och kontakt
Placeringsort: Skellefteå
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Tillträde sker enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Morön BK med Wikan personal. Vill du veta mer om tjänsten tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren på karin@wikan.se
eller på telefon 0910-770985.
På grund av sommarperioden är annonseringstiden förlängd. Vi behandlar dock ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Morön Bollklubb Kontakt
Karin Nygren karin@wikan.se Jobbnummer
9992210