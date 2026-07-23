Klottersanerare till Stockholm
VRS Mitt AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Järfälla Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Järfälla
2026-07-23
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Hej!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team i Stockholm och hålla staden ren från klotter. Du som känner lojalitet, mod, pliktkänsla och äkta engagemang – precis de egenskaper som inte växer på träd.
Varför arbeta hos oss?
Vi erbjuder en betald utbildning i en bransch du inte kan läsa dig till.
Vi betalar helt okej – startlön ca 29 500 kr/månad för ny medarbetare – och vi erbjuder utveckling, ansvar och kollegor som gör det lilla extra.
Hos oss är det ordning och reda, högt i tak, korta beslutsvägar och noll prestige.
Dina dagar hos oss
Sanera klotter på fasader, murar, portar och fordon i hela Stockholm.
Lägga klotterskydd och arbeta förebyggande.
Möta fastighetsägare, förvaltare och stadens representanter – proffsigt och lösningsorienterat.
Dokumentera uppdrag i våra system (enkelt, vi lär dig).
Du är
Händig, noggrann och gillar att lösa problem.
Självständig men trygg i team.
Serviceminded och kommunicerar tydligt på svenska.
Innehavare av B-körkort för manuell bil (krav).
Vi erbjuder
Betald utbildning och handledning – du lär dig på jobbet.
Tillsvidare, heltid dagtid, provanställning 6 månader alternativt särskild visstidsanställning.
Kollektivavtal, schyssta villkor, arbetskläder och bra utrustning.
Möjlighet att växa – från teknik till arbetsledning, om du vill.
Plats: Stockholm (utgångspunkt från vårt lokala kontor/depå).
Start: Enligt överenskommelse – gärna snart.
Ansök så här
Skicka ditt CV + kort personligt brev där du berättar om dig själv samt ett problem du löst med händerna. Märk ansökan "Klottersanerare Stockholm".
Skicka din ansökan tilltorbjorn@specialrengoringar.se
(Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.)
PS. Vår interna expert Torbjörn säger: "Klotter försvinner – stolthet består." Vi håller med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: torbjorn@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Klottersanerare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132), https://specialrengoringar.se/
Kaminvägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare & VD
Frans Kristian Skibdal kristian@specialrengoringar.se 070-424 12 70 Jobbnummer
10010330