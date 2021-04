Klottersanerare för pendeltågen till MTR Facility Management - MTR Tunnelbanan AB - Riv- och sanerarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos MTR Tunnelbanan AB

MTR Tunnelbanan AB / Riv- och sanerarjobb / Stockholm2021-04-14Facility Management inom MTR Tunnelbanan erbjuder koncernens bolag en rad tjänster så som fastighetsdrift, lokalvård och sanering. Vi letar efter dig som vill vara en i laget och göra skillnad varje dag. Vi söker nu klottersanerare som vill arbeta med sanering av våra pendeltåg samt pendeltågsstationer.Att arbeta som Klottersanerare för pendeltågen hos MTR Facility ManagementVåra kunder inom Facility Management är såväl resenärer, Trafikförvaltningen och MTRs olika bolag med ca 5000 medarbetare. Nu söker vi Klottersanerare till en av våra kunder som är MTR Pendeltågen. Enligt vårt uppdragsavtal ska allt klotter inom våra avtalsområden saneras inom 24 timmar. Detta ställer höga krav på en vaken, förändringsbenägen och lösningsorienterad organisation.Din roll hos ossSom Klottersanerare arbetar du med sanering av både fordon samt sanering av pendeltågsstationer och spårmiljö under natten. Arbetet kräver förmåga att göra individuella bedömningar i saneringsarbetet och du förväntas använda en saneringsmetod som tar bort klottret och återställa underlaget med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Tjänsten innebär arbete med kemikalier, vilket ställer höga krav på kunskap om förvaring, hantering och återvinning av dessa. Vid anställning får du nödvändig utbildning. Som sanerare följs du upp på kvaliteten och effektiviteten i ditt arbete. Du arbetar primärt självständigt på uppdrag av gruppchef och uppdragskoordinatorer.Dina huvudsakliga uppgifter är:Sanering på och i våra pendeltågsfordonKlottersanering av pendeltågsstationerPlockstäd och sanering på spårFoliering, målning och högtrycksspolningTa emot, dokumentera och registrera ditt arbete i ärendehanteringssystem via smartphoneVid behov kan även sanering av kadaver förekomma vid ersättning på dagsskift.Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, med varierande arbetstider där arbete på både vardagar och helger förekommer. Du rapporterar till gruppchef. Anställningen inleds med en utbildning där du introduceras och får lära dig om rollen. Kurstillfället och anställningen påbörjas juni 2021.Du som söker till ossAtt arbeta som klottersanerare hos oss är ett ansvarfullt uppdrag där det krävs en stor respekt och förståelse för säkerhetsklassat arbete och regelverk. Därför söker vi dig som är noggrann och plikttrogen. Det är viktigt att du har god samarbeta med kollegor. Du tycker det är viktigt att vara punktlig och är ansvarsfull som person. Det är meriterande med utbildning i enskild vistelse i spår samt TSM.Vidare har duGodkända gymnasiebetyg i svenska, matematik och engelska (eller motsvarande)B-körkortGoda kunskaper i svenska, både tal och skrift.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av saneringsarbete, lokalvård eller hantverkaryrke.När du blir en av ossMed oss på MTR gör du skillnad i människors vardag och för samhället omkring oss. Vi utmanar gamla sanningar och hittar nya lösningar för att utveckla oss själva och de samhällen där vi finns. Det har gjort oss till ett av världens ledande tågbolag. Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. De hjälper oss att skapa säkra resor, nöjda kunder och medarbetare som trivs. Vi är ett stort bolag vilket ger dig ett brett nätverk och möjligheter att utvecklas.FörmånerSom anställd hos MTR får du en rad förmåner, som SL-kort med resor i hela Stockholms län och Ticket Rikskortet till förmånsbeskattning. Förutom friskvårdsbidrag kan vi även erbjuda rabatter hos flera träningsanläggningar och företag inom friskvård. I övrigt ges förmånliga erbjudanden hos bland annat MTRX.Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR?Välkommen med din ansökan i form av ett CV och personligt brev. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Twana Fatah: twana.fatah@mtr.se . Ansökan sker via vår hemsida och vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.Urval och intervjuer sker löpande. Som ett led i rekryteringen använder vi oss av personlighets- och lämplighetstester samt ett besök hos vår företagshälsovård för att säkerställa att inget riskbruk av alkohol eller bruk av droger föreligger. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Varmt välkommen med din ansökan!MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi 5000 kollegor som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm och snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen. För mer information om MTR besök www.mtrnordic.se. Nyckelord: Sanering, högtrycksarbete, KlottersaneringVaraktighet, arbetstidHeltid/ Heltid2021-04-14Individuell lönSista dag att ansöka är 2021-05-14MTR Tunnelbanan AB5690097