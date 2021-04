Klinisk träning för utlandsutbildade läkare inför kunskapsprovet - Region Uppsala - Läkarjobb i Uppsala

Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala2021-04-05Kliniskt träningscentrum (KTC)I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraftEn möjlighet för dig som ska göra det praktiska kunskapsprovetRegion Uppsala arbetar med stödjande insatser i processen mot svensk legitimation. Nu vill vi erbjuda dig som är utlandsutbildad läkare en möjlighet att få träna på dina praktiska färdigheter inför det praktiska kunskapsprovet.Det praktiska kunskapsprovetUmeå Universitet ansvarar för kunskapsprovet för läkare och provet är en del av processen mot svensk legitimation. Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer. En förutsättning för den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer, som innefattar till exempel anamnes, informationstagning, statusundersökning, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner. Läs mer om detta på Umeå universitets hemsida. ( https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/) Kliniskt träningscenter (KTC)Kliniskt träningscenter (KTC) vid Region Uppsala kommer att erbjuda tillfälle där du får möjlighet att under professionell handledning få stärka dina praktiska kompetenser. Under en och en halv dag får du öva på praktiska färdigheter samt träna på teamarbete inklusive kommunikation och arbetsledning. Programmet är skapat tillsammans studiecirkeln för utlandsutbildade läkare i Uppsala samt med läkare som tidigare har genomfört det praktiska provet.Upplägg 24 och 25 maj24 maj HLR enligt svenska HLR-rådets riktlinjer.25 maj färdighetsträning i praktiska moment samt simulering med fokus på omhändertagande enligt ABCDE, teamarbete och kommunikation enligt SBAR.Undervisningen bygger på att du förberett dig enligt utskickad information. Vi prioriterar sökande som kan delta på båda tillfällena.Urval Det är begränsat med platser till träningstillfällena. Vid fördelning av platser prioriterar vi personer som redan arbetar inom Region Uppsala eller är bosatta i Uppsala län, har klarat det teoretiska kunskapsprovet och har anmält sig samt fått en plats till det praktiska kunskapsprovet.Din intressenamälanVälkommen med din intresseanmälan via länken nedan. För att din ansökan ska anses komplett önskar vi följande:Personligt brev/cvBeslut från SocialstyrelsenInformation om du klarat det teoretiska kunskapsprovetInformation om din anmälan till det praktiska kunskapsprovet samt vilket datumFrågorHar du frågor kring den kliniska träningen?Kontakta veronica.granath@akademiska.se , chef på kliniskt träningscentrumRegion Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde enl ök. till enl ök. -2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-26REGION UPPSALA5672051