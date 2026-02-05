Klinisk lärare till Practicum i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Klinisk lärare till Practicum Clinical skill, center så nära verkligheten du kan komma.
Brinner du för utbildning och vill utveckla både dig själv och andra? Då kan du vara den vi söker. Vi erbjuder nu en möjlighet att bli vår nya kollega med huvudplacering på Practicum i Helsingborg där du får vara med och göra skillnad för patientsäkerheten. Practicum är Region Skånes nav för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering. Här tränar vårdens medarbetare och studenter sina färdigheter, både praktiska och kommunikativa, i realistiska miljöer.
Nu söker vi en engagerad klinisk lärare som vill bidra i arbetet att skapa trygga och kompetenta studenter och medarbetare.
Vill du se hur vår vardag ser ut? Följ oss på Instagram: @practicumskanePubliceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som klinisk lärare har du en viktig roll i att stärka kompetensen och patientsäkerheten inom Region Skånes hälso- och sjukvård.
Du kommer bland annat att:
• leda praktisk färdighetsträning
• skapa, leda och utveckla realistiska simuleringar för studenter och medarbetare
• genomföra simuleringar in-situ ute i vårdens egna miljöer eller i våra egna simuleringsmiljöer
• utveckla och anpassa utbildningar i samarbete med vårdgivare i Skåne och Lunds universitet
• bidra med idéer och vara delaktig i vårt utvecklingsarbete, ett arbete som för närvarande är intensivt.
Hos oss får du en roll som kombinerar pedagogik, klinik och innovation, där du får stort utrymme att vara kreativ både i tanke och handling.
Tjänstens placeringsort är Helsingborg, men eftersom vi arbetar över hela Skåne behöver du regelbundet resa till andra orter inom regionen.
Här får du arbeta i en unik miljö där utveckling och lärande står i centrum, samtidigt som du direkt bidrar till patientsäkerheten i Region Skåne. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team och får goda möjligheter att utvecklas inom pedagogik, simulering och ledarskap.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt behärskar engelska språket väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en specialistutbildning inom akutmedicin, intensivvård eller anestesi samt pedagogisk utbildning och erfarenhet.
Du som söker bör ha lite längre erfarenhet, gärna från akutsjukvård och från flera olika specialiteter, med stor trygghet och vana vid att hantera akuta medicinska situationer. Ett intresse för pedagogik, både i stort och smått, är värdefullt.
Som person är du engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta samtidigt som du har lätt för att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Att snabbt kunna anpassa sig till olika situationer är en viktig del av rollen. Du behöver vara trygg i att leda andra och att leda dig själv då rollen ställer krav på att du på ett tryggt sätt leder individer och grupper av människor som ställs inför nya och obekväma situationer. Att simulera kan upplevas som utmanande så du behöver stå trygg i din roll.
Practicum är på en spännande resa och du som kommer in i den här rollen nu är en viktig pusselbit.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
