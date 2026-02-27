Klinisk farmaceut inom Region Uppsala
2026-02-27
Verksamhetsområde läkemedel och farmaci
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Läkemedel och farmaci, med ca 100 anställda, utgör Akademiska sjukhusets sjukhusapoteksfunktion och består av avdelningarna Läkemedelsförsörjning, Läkemedelsberedning, Avdelningsfarmaci och Klinisk farmaci. Inom avdelningen Klinisk farmaci arbetar idag ca 30 kliniska farmaceuter, placerade på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Närvårdsavdelningen i Ulleråker.
Ditt uppdrag
Du kommer att vara anställd inom Klinisk farmaci med placering på vårdavdelning på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping eller Närvårdsavdelningen i Ulleråker. Dina huvuduppgifter kommer att vara att genomföra läkemedelsgenomgångar samt att vara ett kompetensstöd för läkare och övrig vårdpersonal. Du kommer att arbeta för ökad patientsäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet inom läkemedelsområdet - i multiprofessionella team och alltid med patienten i centrum.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Krav på behörighet är att du är legitimerad apotekare alternativt receptarie med magisterexamen. Dessutom ska du ha genomgått grundläggande kurser i klinisk farmaci. Erfarenhet av kliniskt arbete eller magisterexamen i klinisk farmaci är meriterande. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Din kompetens
Du tar initiativ, planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt, och har alltid patientens bästa i fokus. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor, är lyhörd och anstränger dig för att leverera lösningar. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående, även vid hög arbetsbelastning. Utöver detta är du engagerad och drivs av att hjälpa andra människor, och har förmågan och viljan att bidra till att fortsätta utveckla våra arbetssätt och rutiner.
Vi erbjuder
Två tillsvidareanställningar med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chef för klinisk farmaci
Anna-Lena Vallerström 018-617 15 87 alternativt bitr. chefsapotekare Ulrika Gillespie 018-612 26 71
Facklig företrädare
Catherine Duarte-Martins 070-6115233
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 29/3-26. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS335/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
751 85 UPPSALA
