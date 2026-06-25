Klinisk assistent inom Tumörmikromiljö
Lunds Universitet, medicinska fakulteten / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-06-25
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om forskargruppen
Anders Wittrups grupp (RNA Therapeutics in Cancer) är belägen på Gunnar Nilsson våningen i Kampradhuset i direkt anslutning till onkologkliniken vid SUS Lund. På våningen finns ett flertal labb som huvudsakligen arbetar med primära hjärntumörer. Anders Wittrups grupp arbetar med olika tekniker för att effektivisera RNA leverans till tumörer samt med utvecklande av tekniker för att studera denna process. Inom arbetsgruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Forskargruppen söker nu en klinisk assistent. Anställningen är på heltid under 6 månader. Föreslaget tillträdesdatum är 1 september 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet. Jobba hos ossPubliceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Den kliniska assistenten ska ansvara för att initiera och driva ett projekt som ämnar karakterisera av nya mekanismer för intracellulär leverans RNA-baserade läkemedel. Assistenten kommer särskilt ansvara för att sätta upp en extra sensitiv konfokal-mikroskopibaserad metod för detektion av små mängder cytosolär RNA. Assistenten kommer även att ansvara under viss handledning för bildbearbetning med egenutvecklad kod och mjukvara samt data-analys och manusförfattande.
Fler arbetsuppgifter inom forskningsområdet kan tillkomma. Kvalifikationer
Krav för anställningen:
Avlagd läkarexamen eller antagen till utbildning på forskarnivå inom medicin på Lunds universitet.
MSc inom biomedicin eller motsvarande
Mycket god erfarenhet av live-cellmikroskopi
Mycket god erfarenhet av visualisering av cytosolär RNA leverans.
Mycket god erfarenhet av att jobba med lipidnanopartiklar.
Erfarenhet av bildanalys.
Meriterande
Grundläggande programeringserfarenhet.Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad anställning som klinisk assistent på 100 % under 6 månader. Önskat startdatum är den 1a september 2026.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Julia Friman julia.friman@med.lu.se Jobbnummer
9979432