Klinikveterinär inom idisslarmedicin
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2026-07-07
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Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnet idisslarmedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar hos idisslare (i huvudsak nötkreatur, får och get) på individ och besättningsnivå.
Vi söker en engagerad klinikveterinär i idisslarmedicin med starkt intresse för undervisning och klinisk verksamhet.
Om jobbet
Anställningens huvudsakliga innehåll är undervisning i idisslarmedicin inom Veterinärprogrammet. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och omfattar gruppdiskussioner, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. I rollen ingår även samordnings- och administrativa uppgifter kopplade till klinik, studentfrågor, kurser, undervisningsmoment och examination. Undervisning på andra enheter inom avdelningen kan förekomma beroende på verksamhetens behov.
Undervisningen omfattar både teoretisk och praktiskt-kliniskt arbete, där medicinska och kirurgiska behandlingar samt förebyggande djurhälsovård ingår. De kliniska aktiviteterna bedrivs vid SLU Idisslarkliniken, där remitterade fall tas emot, samt i mjölkbesättningen på Lövsta forskningscentrum och i andra besättningar. Arbetsuppgifterna inkluderar provtagning och diagnostik, administration, behandling och kirurgiska ingrepp, besättningsutredningar samt noggrann journalföring.
Du kommer att delta i dialogen med remitterande veterinärer och lantbrukare, samt organisera studenternas arbete inom klinikverksamheten för att säkerställa en högklassig klinisk utbildning i idisslarmedicin. Rollen innebär även att bidra till god service gentemot veterinärer, djurägare och organisationer. Aktiv medverkan i rondarbete ingår och bidrar till kontinuerlig kompetensutveckling. Fördelningen mellan kliniskt arbete och teoretisk undervisning kan variera över tid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Din bakgrund
Behörighet:
Innehavaren ska
ha svensk veterinärlegitimation
ha B-körkort
kunna uttrycka sig väl, både i tal och skrift, på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen beaktas
motivation och intresse för ämnet
förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
administrativ förmåga
erfarenhet av klinisk och teoretisk undervisning i idisslarmedicin
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-10-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-31.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
VHC, Ulls väg 26 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Jean-Francois Valarcher jean-francois.valarcher@slu.se +4618671351 Jobbnummer
9995723