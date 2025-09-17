Klinikkoordinator, Sylte Trollhättan
2025-09-17
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Folktandvården Sylte i Trollhättan är en modern klinik med ca 25 medarbetare.
Vi arbetar delegerat och i team, med fokus på kvalitet, tillgänglighet och utveckling. Kliniken har öppet 07-19 och tar emot patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov.
Om jobbet
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären och tillsammans med klinikchefen leda vår verksamhet mot gemensamma mål och utmaningar. Som klinikkoordinator utgör du en central del av klinikledningen.
Du ansvarar för att den dagliga driften av kliniken fungerar smidigt genom effektiv planering och arbetsledning. Tillsammans med klinikchefen kommer du aktivt bidra till att leda, utveckla och följa upp verksamheten för att säkerställa att våra mål nås enligt uppdrag och klinikkontrakt.
Ansvarsområde enligt uppdragsbeskrivningen för klinikkoordinator vilket innebär bland annat:
Schemaläggning och fördelning bemanning
Personalrapportering
Inköp av varor och tjänster
Fakturahantering
Vård- och budgetuppföljning
Förutom dina administrativa ansvarsområden kommer du också att vid behov delta i det kliniska arbetet på kliniken eller i receptionen, vilket ger dig en varierad och dynamisk arbetsdag. Vid behov handleda nyexaminerade och studenter.
Om dig
Du är utbildad tandsköterska eller tandhygienist och har ett starkt engagemang för att leda och utveckla vår verksamhet. Vi söker dig som är analyserande, klok och en god samarbetspartner. Att ha struktur i sitt arbetssätt samt att vara initiativtagande läggs stor vikt vid. Du är lojal, lyhörd och behåller ditt lugn även i utmanande situationer.
En fördel är om du har en vana med handledning, schemaläggning och effektiv tidboksplanering.
Intervjuer planeras till den 15 oktober på kliniken.
Folktandvården Västra Götaland gör kontroll i Misstanke- och Belastningsregister innan beslut om anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Sylte, Trollhättan Kontakt
Klinikchef Elma Misirlic 076-6978377 Jobbnummer
9512497