Klinikkoordinator / Receptionist med tandsköterskebakgrund
Öresundstandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Landskrona Visa alla tandsköterskejobb i Landskrona
2026-06-22
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresundstandläkarna AB i Landskrona
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Klinikkoordinator / Receptionist med tandsköterskebakgrund till Öresundstandläkarna
Är du en engagerad och serviceinriktad person med tandsköterskebakgrund som trivs i en modern klinik där samarbete, kvalitet och arbetsglädje står i fokus? Då kan du vara den vi söker till Öresundstandläkarna.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Öresundstandläkarna grundades 2019 i Landskrona och utökades med en klinik i Löddeköpinge 2023. Idag är vi ett växande team som arbetar i två moderna och centralt belägna kliniker med goda kommunikationer.
Hos oss arbetar vi nära varandra i ett team där vi värdesätter ett gott arbetsklimat, hög kvalitet i behandlingen och ett varmt bemötande av våra patienter.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska och gärna har några års erfarenhet
Har ett stort intresse för service, administration och patientkontakt
Är noggrann, ansvarsfull och strukturerad
Trivs med att ta eget ansvar och skapa struktur i det dagliga arbetet
Har ett gott patientbemötande och en positiv inställning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Ansvara för den dagliga driften i receptionen
Patientmottagning, telefonhantering och tidsbokning
Administrativa uppgifter, journalhantering och uppföljning
Fakturering och betalningshantering
Koordinering av klinikens patientflöden och bokningar
Sterilarbete och instrumenthantering vid behov
Stöd till den kliniska verksamheten utifrån din tandsköterskekompetens
Vi erbjuder
Ett stöttande team med engagerade och erfarna kollegor
Möjlighet till personlig utveckling och inflytande i verksamheten
Fortbildning och kompetensutveckling
Moderna och fräscha kliniker med den senaste utrustningen
En varierad roll med stort eget ansvar
En arbetsplats där trivsel och arbetsmiljö prioriteras
Tjänsten
Vikariattjänst
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering i Landskrona och/eller Löddeköpinge
Start 1 oktober eller med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: admin@oresundstandlakarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundstandläkarna AB
(org.nr 559238-7707) Arbetsplats
Öresundstandläkarna Jobbnummer
9973895