Klinikchefer till Gotland
Statens Jordbruksverk / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2026-01-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Borgholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du redo att arbeta i en samhällsviktig verksamhet? Är du en trygg och erfaren ledare som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss? Då kan detta vara en spännande utmaning för dig.
Vi genomför just nu en organisationsförändring på Gotland och går från en till två verksamheter. En för smådjur och en för stordjur. Därför rekryterar vi nu två chefer som ska stärka upp och driva verksamheterna genom denna spännande förändring och vidare framåt. Som klinikchef hos oss får du jobba med kunniga medarbetare och engagerade team med bra driv och sammanhållning.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vi är en affärsdriven verksamhet där kunden alltid är i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva utveckling framåt är en naturlig del av uppdraget. Du har huvudansvar för verksamheten och för en positiv utveckling av både dess resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna.
Vår verksamhet finns i hela landet och är indelad i fyra regioner. Varje region leds av en regionchef som rapporterar till vår driftchef. Som klinikchef för mottagningen på Gotland blir du en del av regionledningsgrupp Nord. Övriga klinikchefer i regionen blir, precis som regionchefen, ditt naturliga bollplank i chefsfrågor. Från vårt kontor i Jönköping har du också stöd av HR-partner, löneadministratör, ekonomer/controllers, inköp samt marknad.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet som siktar framåt och som vill skapa en modern beredskapsorganisation genom att jobba med arbetssätt i framkant och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi erbjuder dig en spännande tjänst i en stor organisation med god möjlighet att påverka och att utvecklas i din chefs- och ledarroll.
Anställningarna är två tillsvidareanställningar med tidsbegränsat förordnande som klinikchef. Omfattningen för chefsuppdraget är på heltid.
Placeringsort är Roma och vi ser att du som chef är fysiskt närvarande på mottagningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll som ledare och har förmåga att tydligt motivera dina ställningstaganden. Du har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Samtidigt är du prestigelös, samarbetsorienterad och hänsynstagande. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar och tar in olika perspektiv för att hitta lösningar som gynnar helheten.
Vidare är du resurs- och kostnadsmedveten. Du har förmåga att hitta nya arbetssätt och ser förbättringspotential i verksamheten. För dig är det viktigt med fokus på struktur och därför planerar och organiserar du ditt arbete väl, och slutför det du påbörjar.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Relevant akademisk utbildning och/eller tidigare erfarenhet från djursjukvårdsbranschen eller liknande bransch ses som meriterande, men är inget krav.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Intervjuer sker från vecka 4 så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista dag för ansökan är den 23/1.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
I denna rekrytering samarbetar Distriktsveterinärerna med Novare Public.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Madeleine Fahlberg på madeleine.fahlberg@novare.se
alternativt Anna Jansson på anna.jansson@novare.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Rekryteringskonsult Novare
Madeleine Fahlberg madeleine.fahlberg@novare.se Jobbnummer
9672562